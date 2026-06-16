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Amenzi mai mari pentru șoferi după 1 iulie. Tabelul complet al sancțiunilor din trafic

De: Emanuela Cristescu 16/06/2026 | 14:53
Amenzi mai mari pentru șoferi după 1 iulie. Tabelul complet al sancțiunilor din trafic
Amenzi mai mari pentru șoferi după 1 iulie. Tabelul complet al sancțiunilor din trafic
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De la 1 iulie, șoferii din România vor trăi un adevărat coșmar dacă nu sunt cuminți la volan. Guvernul a mărit salariul minim, dar și punctul de amendă. Conducătorii auto vor plăti mai mult și pentru greșelile banale.

De luna viitoare, dacă ai uitat să-ți pui centura sau ai parcat ca un „băiat deștept” unde nu trebuie, scoți din portofel sume care te vor face să plângi. Dacă credeai că scapi ieftin pentru o mică neatenție, te înșeli amarnic! În prima clasă de sancțiuni, cele mai „ușoare” abateri te lasă fără 432,50 până la 648,75 de lei.

Veste proastă pentru șoferii din România

Ai fost prins fără centură? Ai oprit „doar 2 minute pe avarii”? Sau ai depășit viteza cu doar 10-20 km/h? Ori poate ai ignorat culoarea galbenă a semaforului și ai crezut că nu te vede nimeni? Ei bine, polițiștii abia așteaptă să îți facă semnul de „trage pe dreapta”. Sunt cele mai dese greșeli în trafic, iar acum vor aduce cele mai mari amenzi!

Pentru cei care confundă strada cu pista de raliu sau ignoră cu tupeu semafoarele, veștile sunt triste. Cine trece pe culoarea roșie, ignoră complet semnele disperate ale polițistului rutier, depășește coloanele la semafor sau face slalom printre mașini cu un comportament agresiv intră direct la clasa a II-a de „premiere”.

Amenzi mai mari pentru șoferi după 1 iulie. Tabelul complet al sancțiunilor din trafic
Amenzi mai mari pentru șoferi după 1 iulie. Tabelul complet al sancțiunilor din trafic

Atenție mare! Sancțiunea maximă ajunge la 1.081,25 lei. Și asta nu e tot! Pe lângă gaura din buget, riști să devii pieton cu acte în regulă pentru o lună de zile, deoarece permisul îți va fi suspendat instant pentru 30 de zile.

Dacă ești dependent de TikTok sau de apeluri în timp ce conduci, mai bine îți pui pofta în cui. În clasa a III-a de sancțiuni, amenzile devin cu adevărat de speriat și pot ajunge până la 1.730 de lei!

Banii ăștia zboară din buzunarul tău dacă ești prins cu telefonul în mână fără sistem hands-free, dacă intri în depășiri periculoase sau dacă refuzi să acorzi prioritate pietonilor care traversează regulamentar sau celorlalte vehicule. Iar dacă te mănâncă să mergi pe sens opus, pe lângă amenda uriașă, poliția îți ia permisul pentru 60 de zile.

Amenzi usturătoare de la 1 iulie

Pentru „greii” șoselelor, cei care sfidează orice regulă, clasa a IV-a de sancțiuni vine cu amenzi de groază, cuprinse între 1.946,25 și 4.325 de lei. Intri în această categorie de lux dacă te urci la volan după ce ai băut bine (atunci când fapta e doar contravenție), dacă depășești viteza legală cu 41-50 km/h, dacă fentezi aglomerația mergând pe banda de urgență pe autostradă, dacă te prinde iarna fără anvelope corespunzătoare sau dacă treci calea ferată deși barierele coboară.

În aceste cazuri, pedeapsa e maximă: rămâi pieton timp de 90 sau chiar 120 de zile. Practic, îți poți vinde mașina pentru o perioadă!

Nici patronii sau administratorii de drumuri nu scapă de furia noilor modificări. Clasa a V-a este dedicată exclusiv persoanelor juridice, iar amenzile sunt de-a dreptul astronomice, pornind de la 4.541,25 lei și atingând pragul halucinant de 21.625 de lei!

Firmele care nu semnalizează corect lucrările pe drumuri, care ignoră restricțiile de circulație sau care refuză să dea detalii poliției rutiere despre cine se afla la volanul mașinii de companie vor fi pur și simplu arse la buzunare.

VEZI ȘI: Amenzi în serie pentru un șofer nevinovat din Franța! Bărbatul a fost acuzat timp de ani întregi

825 lei amendă pentru toți șoferii din România care nu au acest obiect în mașină acum, în 2026

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