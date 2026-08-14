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Prințesa de Wales, gata pentru o călătorie internațională importantă. Unde ar urma să plece alături de Prințul William

De: Paul Hangerli 14/08/2026 | 07:20
Prințesa de Wales, gata pentru o călătorie internațională importantă. Unde ar urma să plece alături de Prințul William
Prințesa de Wales în prima călătorie internațională alături de William, sursa-colaj CANCAN.RO
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Prințesa de Wales s-ar pregăti să călătorească alături de Prințul William în India, în luna noiembrie, pentru ceremonia Earthshot Prize 2026. Dacă deplasarea va fi confirmată, aceasta va reprezenta prima călătorie internațională comună a cuplului după ce Catherine a urmat un tratament pentru cancer, în urma diagnosticului primit în 2024.

Prima călătorie internațională împreună după tratamentul prințesei

Potrivit The Mirror, Prințesa de Wales se pregătește să îl însoțească pe Prințul William în India, în noiembrie, cu ocazia ceremoniei Earthshot Prize 2026. Dacă vizita va avea loc, aceasta va marca prima deplasare internațională comună a lui Catherine și William după tratamentul pentru cancer urmat de prințesă.

GB News a contactat Palatul Kensington pentru un punct de vedere. Catherine nu a mai participat la ceremonia Earthshot Prize alături de soțul său de la călătoria lor în Statele Unite, la Boston, în urmă cu patru ani.

O apariție în India ar reprezenta un semnal că viitoarea regină este pregătită să reia genul de angajamente internaționale de mare anvergură care, în trecut, reprezentau o parte obișnuită a programului său.

Comentatorul regal Richard Fitzwilliams declarase anterior pentru GB News că o călătorie în India este „o posibilitate”.

Catherine a revenit treptat la angajamentele publice

Retragerea ei din viața publică a început în ianuarie 2024, când a dezvăluit că fusese diagnosticată cu cancer și urma un tratament. Anunțul a fost urmat de o perioadă îndelungată în care prințesa a lipsit de la evenimentele oficiale și s-a retras complet din îndatoririle sale regale.

În luna mai, Catherine a efectuat primul său angajament peste hotare după mai bine de doi ani: o vizită de două zile la Reggio Emilia, în nordul Italiei, axată pe renumita abordare a orașului în domeniul educației timpurii a copiilor.

După călătorie, Catherine a publicat mai multe fotografii, alături de un eseu emoționant în care a pledat pentru importanța conexiunilor umane autentice într-o epocă dominată de ecrane.

De atunci, programul său de vară a fost unul deosebit de încărcat. Familia a participat la Trooping the Colour și la Jocurile Commonwealth-ului din Scoția, în timp ce Catherine a revenit la Royal Ascot, a dus la bun sfârșit National Three Peaks Challenge și a prezentat din nou trofeele la Wimbledon.

Patru ani de la ultima apariție la Earthshot Prize

Earthshot Prize, principala inițiativă de mediu a Prințului William, lansată în 2021, a devenit una dintre cele mai importante platforme dedicate inovației în domeniul climatic la nivel mondial.

Catherine a apărut ultima dată pe scena Earthshot în decembrie 2022, când ea și William au găzduit ceremonia de la Boston, prima ediție a premiilor organizată pe teritoriul american. De atunci, trei ceremonii consecutive au avut loc fără participarea ei.

Prințesa a lipsit de la premiile din 2023, organizate în Singapore, iar ulterior nu a participat nici la ediția din 2024, de la Cape Town, și nici la cea de anul trecut, desfășurată la Rio de Janeiro. O revenire a sa pe scena Earthshot în luna noiembrie ar pune astfel capăt unei absențe de patru ani de la o inițiativă în care Catherine a jucat, încă de la început, un rol important în culise.

De ce a fost aleasă India pentru Earthshot Prize

India are o semnificație aparte ca țară gazdă a ceremoniei. Atunci când William a anunțat, în februarie, că evenimentul va avea loc acolo, el a vorbit despre compatibilitatea dintre această țară și obiectivele Earthshot.

„Această țară este un lider mondial în tehnologie; găzduiește 8% din biodiversitatea lumii”, a spus William. „Este cea mai rapidă mare economie în creștere din lume, cu cea mai numeroasă populație de tineri de pe glob. Și găzduiește mai mulți finaliști și câștigători ai Earthshot Prize decât orice altă țară de pe planetă.”

India are și o semnificație personală pentru cei doi. În urmă cu un deceniu, în 2016, William și Catherine au efectuat împreună un turneu în India și Bhutan.

În timpul acelei călătorii, cei doi au vizitat Mumbai, New Delhi, Parcul Național Kaziranga din Assam și Taj Mahalul din Agra.

O revenire în India ar îmbina astfel latura profesională cu cea personală, oferindu-le celor doi posibilitatea de a se reîntâlni cu o țară pe care o cunosc deja și, în același timp, de a-și promova misiunea comună în domeniul protejării mediului.

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