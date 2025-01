De ce s-au despărțit Vlad Huidu și Giulia Anghelescu. Ce s-a întâmplat la filmările Power Couple de la Antena 1

Vlad Huidu și Giulia Anghelescu, unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, au rememorat un moment al relației lor în cadrul emisiunii „Power Couple România”. În timpul unei probe dedicate trecutului, cei doi au fost provocați să vorbească despre perioada în care s-au despărțit, în 2009. Deși a fost o etapă dificilă, separarea lor de doi ani s-a dovedit a fi o lecție importantă, care le-a întărit legătura și i-a readus împreună. Iată care a fost motivul!

Povestea de iubire dintre Vlad și Giulia a început în 2007, iar în primii ani părea că nimic nu le poate zdruncina relația. Cu toate acestea, în 2009, o neînțelegere aparent minoră s-a transformat într-un punct de cotitură. Decizia de a lua o pauză nu a fost ușoară, dar a venit ca urmare a unor diferențe de priorități și a unor momente de tensiune acumulate în timp.

Ruptura dintre cei doi s-a produs brusc, iar Giulia a fost cea care a decis să facă primul pas spre separare. Aceasta și-a strâns câteva lucruri esențiale din apartamentul în care locuiau și s-a mutat temporar la familia sa. Printre obiectele luate de Giulia după despărțire s-a numărat și o carte, un detaliu care, în ciuda despărțirii, a rămas o amintire importantă a relației lor: „Era o carte. Am luat-o din greșeală ca să vină să o ia înapoi”.

Pentru amândoi, perioada separării a fost una de reflecție. În cei doi ani în care au fost despărțiți, au avut ocazia să-și reevalueze sentimentele și să își dea seama cât de mult însemnau unul pentru celălalt. Deși au încercat să-și continue viețile pe drumuri separate, realitatea a demonstrat că legătura lor era mult mai puternică decât credeau

„În loc să stea cu mine, să avem o seară romantică, el și-a dorit să iasă cu băieții. Eu mi-am făcut bagajele și am plecat la mama”, a spus Giulia.

„Eu am zis: Ok! Și ne-am împăcat în 2011”, a mai spus Vlad.

„Nu cred că am fi ajuns aici dacă nu ar fi fost acea despărțire de 2 ani”, a concluzionat Giulia.