Secretul din familia Huidu! Giulia Anghelescu dă din casă: cine are ultimul cuvânt și…

Giulia Anghelescu este artistă, dar, din iunie, o vom vedea și în ipostaza de actriță, direct pe marele ecran, în filmul Noaptea lui Vlad, unde are rol principal. Recunoaște că pe plan muzical a acumulat restanțe, așa că vara asta și-a propus să revină cu o piesă în top.

CANCAN.RO: Ce fel de filme consumi în timpul liber?

Giulia Anghelescu: Orice intră! Când am eu timp, aproape deloc, niciodată, te bucuri de orice, nu mai contează. În principiu îmi aleg tot felul de filme care să mă binedispună. Am avut o perioadă foarte lungă, în care mă uitam la filme thriller, horror și toate astea până am făcut copiii. După ce au apărut copiii, nu m-am mai uitat la nimic thriller și am trecut pe comedii și siropoșenii, șocant! La desene animate nu ne mai uităm decât foarte rar, doar atunci când ne e dor de ceva de demult.

CANCAN.RO: Se apropie iunie și urmează să intre în cinematografe filmul în care joci.

Giulia Anghelescu: Noaptea lui Vlad intră din 7 iunie, așa că acum o să să ne vedem și la evenimentele care au legătură cu cinematografia. Dar eu mă bucur foarte mult și sunt extrem de recunoscătoate pentru tot ceea ce se întâmplă.

Giulia Anghelescu: “A fost cea mai mare provocare pe care mi-am dat-o”

CANCAN.RO: Ce ți s-a părut cel mai greu pe platourile de filmare?

Giulia Anghelescu: Să rețin replicile a fost foarte greu, pentru că nu au fost puține deloc și pentru că nu e ceva ce fac în fiecare zi. Practic e prima oară când fac serios treaba asta și erau foarte mulți oameni care aveau așteptări foarte mari de la mine și mi-am dorit foarte mult să nu dezamăgesc. Dar, în primul rând, pentru mine a fost cea mai mare provocare pe care mi-am dat-o mie însămi, pentru că am vrut să văd dacă pot să duc asta până la capăt și să fac și bine. Sper că am făcut-o bine, vedem, să așteptăm filmul!

CANCAN.RO: Se poate spune că ești cel mai mare critic al tău?

Giulia Anghelescu: Ooo, clar! Mare, mare, foarte mare.

CANCAN.RO: Obișnuiești să te consulți cu Vlad, soțul tău, să îi ceri părerea? Poate tu ai tendința să fii subiectivă.

Giulia Anghelescu: Crezi că el e obiectiv în ceea ce mă privește? În proporție de 99,99 % din cazuri clar că îi cer părerea. De altfel, și cu filmul m-a ajutat foarte mult, pentru că e în domeniu și atunci mi-a fost foarte ușor. Important este să fiu ascultătoare și atât!

Giulia Anghelescu: “Trebuie să îi dai voie să învețe ceva din greșelile respective”

CANCAN.RO: Cine are ultimul cuvânt în ceea ce privește deciziile pe care le luați ca familie?

Giulia Anghelescu: Când eu, când el, încercăm să păstrăm un echilibru. Și dacă zic eu într-un fel și cred că am avut ultimul cuvânt, vine el din urmă și zice “Da, iubita mea” și atunci nu l-am avut eu pe ultimul. Dar, da, cred că într-o relație care ține de atâția ani, dacă nu am fi reușit să avem acest echilibru, cu siguranță nu am fi ajuns până aici.

CANCAN.RO: Ce ați învățat unul din greșelile celuilalt de-a lungul anilor?

Giulia Anghelescu: Cred că învățăm în fiecare zi și asta este ceea ce ne leagă atât de tare în relația noastră, pentru că trebuie să îți cunoști foarte bine partenerul și trebuie să știi și că atunci când greșește, dacă greșește, trebuie să îi dai voie să învețe ceva din greșelile respective și, de ce nu, să înveți și tu. Și am învățat multe lucruri și eu și el, sunt absolut convinsă.

CANCAN.RO: După America Express, urmează să vă vedem și la Power Couple?

Giulia Anghelescu: Nu știu ce o să fie. Vlad deja pregătește un proiect și e fără mine. O să aflați în curând despre ce e vorba, eu am proiectele mele, împreună dacă va fi să fie nu cred că o să zicem nu. S-a văzut că ne plac foarte mult provocările, ne-a plăcut foarte mult Power Couple văzut de acasă, de pe canapea, dar mai multe nu am ce să zic, deocamdată nu e nimic vorbit.

CANCAN.RO: Ce proiecte pregătești?

Giulia Anghelescu: Deocamdată încheiem cu succes al doilea sezon al podcastului Badassmom și mă bucur tare mult că a mers și acest sezon la fel de bine ca și primul. Este un proiect al nostru, de suflet, și o să revenim în toamnă cu forțe proaspete. Pe vară ne-am gândit să ne mai relaxăm puțin, pentru că mai avem și alte lucruri de făcut, de exemplu să găsesc un pic de timp să lansez și piesa nouă pe care o țin la sertar de anul trecut și nu am avut când să o lansez. Teoretic, prioritară în vara asta este muzica.

