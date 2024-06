Fosta Asistentă de la ”Neatza” își negociază contractul! Revine în televiziune, dar refuză ”Survivor” și ”Asia Express”

După ani buni petrecuți departe de lumina reflectoarelor, Roxana Vancea își negociază întoarcerea în televiziune. Fosta asistentă TV a primit deja câteva oferte, pe care însă le-a declinat. Bruneta, care în prezent își câștigă existența din mediul online, predând cursuri și făcând reclame, nu s-ar întoarce nicidecum pe postul în care și-a făcut debutul. Și nici n-ar mai accepta vreun reality-show, după ce a participat la Exatlon. CANCAN.RO are toate amănuntele.

După cum însăși mărturisește, viața fostei asistente TV de la matinalul lui Răzvan și Dani s-a schimbat radical de când a devenit mama unui băiețel, acum în vârstă de doi ani și jumătate. Roxana Vancea a fost nedezlipită de fiul său, care din toamnă va merge însă la grădiniță.

Motiv pentru care, în prezent, după mai multe refuzuri, Roxana Vancea este dispusă să revină în televiziune. Dar nu oricum! Chiar dacă are o condiție fizică de invidiat, bruneta exclude reality-show-urile, după ce a participat, la Exatlon, în urmă cu ani buni. Și nici ca asistentă TV nu ar mai lucra, vreodată!

„M-ar interesa o rubrică…”

„Îmi doresc să mă întoc în televiziune, dar deocamdată mi-e foarte greu să stau departe de Zian. Vreau ceva care să nu necesite să plec din București. Iar până acum am primit oferte să filmăm numai afară din țară. N-aș merge la show-uri de supraviețuire. Am fost la Exatlon, care e la fel ca Survivor. Iar la Asia Express e iar cam același lucru. M-ar interesa un proiect gen cum a fost cel cu mămicile, în care să implic și copiii, sau o rubrică de sport.

Zian nu a stat niciodată fără mine mai mult de două ore. Din toamnă va merge la grădiniță, îi plac copiii, el a cerut asta.

Pentru nimic, nu aș renunța la timpul petrecut cu Zian. Vreau să-l duc peste tot, să fac activități cu ei. Știu că după ce vor crește, va fi greu să mai fac asta”, a declarat Roxana Vancea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Câștigă bani din reclame

În prezent, bruneta își câștigă existența din mediul online, dar are în plan să se întoarcă la sală, ca instructor, după ce Zian va merge la grădiniță.

„Acum lucrez doar online și câștig bani și din reclame la sală, la solar, la haine, la diverse produse. Nu m-am întors fizic la job, la sală, pentru că stau cu Zian. Voi face asta din septembrie, când va merge la grădiniță. Momentan mă mențin alergând toată ziua după el”, a completat fosta asistentă TV.

„Am rămas fără voce”

Altfel, Roxana Vancea s-a întors, recent, dintr-o vacanță de șapte zile petrecută în Antalya, alături de fiul și de soțul său, Dragoș Paiu. Nu a scos niciun leu din buzunar, după cum însăși ne-a mărturisit. A avut parte de o cazare de vis, doar că, la întoarcere, a rămas fără voce.

„De trei zile ne-am întors din Turcia. M-a durut puțin gâtul, nimic serios. Doar că acum am rămas fără voce și am dureri mari.

Am fost cu Dragoș și cu Zian. Un press tip. Am stat șapte zile, în Antalya, la Belek. Am schimbat mai multe resorturi, câte două zile am stat în fiecare. Cazarea a fost super. Nu ne-a costat nimic. Agenția cu care am fost s-a ocupat de tot. Zian a stat toată ziua la Aquapark, Dragoș a avut sala lângă el. Deci fericire maximă. Invitația a venit doar cu trei zile înainte, pe Milan (n.r. fiul soțului său din prima căsnicie) nu l-am putut lua pentru că avea școală”, ne-a mai povestit aceasta.

