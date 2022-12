Roxana Vancea (32 de ani), fosta asistentă tv, a oferit în exclusivitate un interviu pentru CANCAN.RO. Vedeta ne-a pus la curent cu ultimele noutăți din viața sa. Cum decurg lucrurile de când i s-a mărit familia și ce spune despre întoarcerea în televiziune.

Viața s-a schimbat radical pentru Roxana Vancea, una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Bruneta a renunțat la cariera în televiziune și și-a întemeiat o familie cu Dragoș Paiu, bărbatul alături de care trăiește cele mai sincere și mai frumoase sentimente de iubire. Din relația lor a rezultat Zian, băiețelul i-a schimbat viața fostei asistente.

Înainte de a aduce pe lume un copil, Roxana Vancea a cunoscut iubirea sinceră și sentimentul de mamă atunci când l-a întâlnit pe Milan, băiețelul soțului ei. În cadrul unui interviu sincer și transparent pe care Roxana Vancea l-a oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, noi vă punem la dispoziție ultimele noutăți din viața vedetei.

Roxana Vancea, interviu sincer despre viața personală și o posibilă revenire pe micile ecrane

Roxana Vancea nu mai are nevoie de nicio prezentare. O parte din viața sa personală este expusă pe rețelele de socializare. Cele mai dese postări le înfățișează pe cele două minuni din viața ei: Zian și Milan. Mamă pentru amândoi, vedeta se simte o femeie împlintă cu familia pe care o are.

Ce s-a schimbat însă pentru Roxana Vancea de când l-a adus pe lume pe Zian, dar și cât de mult a ajutat-o experiența cu Milan ne-a povestit chiar ea, în exclusivitate.

CANCAN.RO: Cum e viața cu doi copii? Ce s-a schimbat din momentul în care Zian a venit pe lume?

ROXANA: S-a schimbat tot. Toate prioritățile, toată rutina mea, tot. E greu, dar și foarte frumos. Amândoi sunt destul de cuminți și astfel îmi ușurează din muncă.

CANCAN.RO: Te-ai retras din televiziune și ți-ai dedicat timpul sportului și familiei. Te-ai gândit să revii pe micile ecrane?

ROXANA: Momentan mi-ar fi imposibil, dar pe viitor mi-ar plăcea.

CANCAN.RO: Milan este extrem de grijuliu cu frățiorul lui. Cum ai reușit să gestionezi relația dintre ei, pentru a nu interveni sentimentele de gelozie?

ROXANA: Da. Milan e un copil tare cuminte și bun. Îl iubește mult pe Zian și chiar are grijă de el. E dornic să îl îmbrace, să se joace cu el. Faptul că am primit ajutorul mamei m-a ajutat și să mă pot ocupa în continuare de Milan, ca să nu se simtă dat la o parte.

Asta am făcut și toată sarcina. La cât am citit, cred că puteam să nasc singură (n.r râde). Sunt mai atentă la cum mă comport, pentru că cei mici copiază tot și vreau să fiu un exemplu sănătos pentru ei, cam atât.

CANCAN.RO: Te-a ajutat experiența cu Milan în creșterea lui Zian?

ROXANA: M-a ajutat să fiu mai relaxată. Cu bebe am trăit foarte multe experiențe noi. Milan avea un an jumătate aproape când l-am cunoscut pe Dragoș, a fost mult mai ușor.

Cum decurge acum relația Roxanei Vancea cu Dragoș, soțul său

În majoritatea cuplurilor, viața li se schimbă radical după ce devin părinți. Cu o sinceritate debordantă așa cum deja ne-a obișnuit, Roxana Vancea a spus adevărul despre schimbările care s-au produs în căsnicia sa.

Vedeta a recunoscut că nu mai are atât de mult timp liber pentru a-l petrece cu soțul său, însă pun la cale foarte multe planuri de viitor.

CANCAN.RO: Cum decurge relația cu Dragoș, soțul tău? Este implicat în activitățile zilnice? S-a schimbat ceva între voi, de când vi s-a mărit familia?

ROXANA: Avem o relație destul de normală. El petrece destul de mult timp în sală, iar când vine acasă, cu cei mici. S-au schimbat destule, pentru că nu-mi mai permite timpul să fac tot ce făceam înainte. Nu mai putem merge la sală împreună, la filme etc. În rest, avem aceleași activități ca înainte.

CANCAN.RO: Ținând cont de faptul că cei mici necesită mai multă atenție, ție și lui Dragoș vă mai rămâne timp pentru voi, pentru intimitatea voastră?

ROXANA: Nu prea. Dar facem planuri toată ziua. Planuri sunt, timp ne mai trebuie.

Roxana Vancea, adevărul despre depresia postnatală

Vedeta a mărturisit că, după ce a devenit mamă, și-a schimbat total perspectiva asupra vieții. Roxana Vancea a făcut din cei mici o prioritate. De asemenea, ea are grijă să se documenteze cât mai mult despre cum să le ofere celor doi băieți o creștere armonioasă. Cât despre depresia postnatală, Roxana Vancea a avut norocul de a nu se confrunta cu o astfel de afecțiune.

CANCAN.RO: Se spune că, odată ce femeile devin mame, privesc viața cu alți ochi. Cum te-a schimbat pe tine, ca femeie, rolul de mamă?

ROXANA: Am făcut din copiii mei o prioritate. Pe Milan îl împart cu mama lui, însă Zian nu stat mai mult de 3 ore legate fără mine. Sunt mereu dornică să citesc, să mă documentez despre creșterea armonioasă a copiilor, despre sănătatea lor, despre orice ține de copiii.

CANCAN.RO: Te-ai confruntat cu depresia postnatală? Este o afecțiune des întâlnită în rândul mămicilor.

ROXANA: Din fericire, nu. Cred că hormonal m-am reglat destul de repede. Deși alăptez și multe femei nu au menstruație până termină cu alăptatul, la mine e normală și treaba asta. Plus că eu cred că mămicile care intră în depresie, nu sunt mulțumite nici cum s-a schimbat corpul lor după naștere. Sunt epuizate de la nopți nedormite, nu au ajutor poate sau pur și simplu sunt hormonii.

Eu sunt mai slabă decat eram înainte să fiu gravidă. Nu sunt nemulțumită de corpul meu, am avut ajutorul mamei mereu, bebe e destul de ok, nu m-a epuizat nopțile. A fost o perioadă cu colicii mai nasoală, în rest, el e chiar ok.

,,Aș șterge toate momentele în care copiii au fost bolnavi”

Au mai rămas doar câteva zile până când anul 2022 va deveni istorie. Pentru noi a fost important să aflăm ce planuri are Roxana Vancea pentru sărbătorile din acest an, dar și ce ar șterge cu buretele, dacă ar putea.

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru sărbătorile din acest an? Este vreun episod neplăcut din viața ta pe care ai vrea să-l ștergi cu buretele?

ROXANA: De sărbători rămânem la Novaci, la părinții mei. De Crăciun. E zăpadă și foarte frumos. De Revelion acasă, la București. Bebe la 20:30 doarme, așa că e greu să plec undeva cu el. Aș șterge toate momentele în care copiii au fost bolnavi, pentru că eu le-am simțit ca pe niște coșmaruri. În rest, nimic.

CANCAN.RO: Ce ți-ai propus pentru anul 2023, ce așteptări ai?

ROXANA: Vreau să călătoresc cu copiii și cu Dragoș. Să-l duc și pe Zian peste tot. Vreau să îmi fac timp pentru sport.

