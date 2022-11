Roxana Vancea (32 de ani) își dedică timpul fiului său, Zian. În același timp, bruneta își ține la curent urmăritorii de pe rețelele de socializare cu activitățile pe care le întreprinde. Recent, aceasta a postat o imagine cu fiul ei tuns la zero. Însă, câțiva dintre prietenii virtuali au criticat-o pentru că l-a tuns pe micuțul ei. Iată cum le-a răspuns antrenoarea de fitness.

Recent, Roxana Vancea a fost criticată pe rețelele de socializare, după ce a postat o serie de imagini cu micuțul ei, Zian, tuns la zero. Mândră tare de fiul ei, bruneta nu s-a sfiit să le arate urmăritorilor săi cât de frumos evoluează fiul ei și al lui Dragoș Paiu, partenerul de viață. Imaginile din mediul online, însă, nu au fost pe placul tuturor, iar Roxana Vancea a „încasat” o serie de critici.

Pentru a liniști apele, antrenoarea de fitness a răspuns în secțiunea de comentarii și a explicat motivul pentru care a ales să îl tundă la zero pe micuțul Zian. Fiul ei și al lui Dragoș Paiu a împlinit vârsta de un an, iar părinții au ales să îl tundă, însă motivul central l-a expus chiar bruneta. Micuțul Zian resimțea un disconfort, iar Roxana Vancea a explicat detaliat: „Pentru că părul de bebeluș nu i-a căzut deloc. A avut mult păr în cap de când l-am născut. Dimineața arată ca un mop părul ăla, la spate era matură tot timpul. Transpiră foarte mult și îl mănâncă pe lângă urechi, mereu trăgea de el. Plus că pe o parte era mai lung, pe una mai scurt, la spate foarte scurt. Nu mă aștept să crească mai des, mă aștept să crească mai uniform”.

„Nu am nevoie de motiv să tund copilul la 0. Îl tund că vreau eu. Puteam să-I tund doar puțin din moț, dacă o făceam pentru tradiție. Nu am răspuns la mișto. Mi se pare aberantă reacția unora la faptul că o mamă și-a tuns copilul. Ce, Doamne, iartă-mă i-am facut? L-am tuns. Și o să-l mai tund că mi place mai mult cum îi stă așa”, a mai scris bruneta în secțiunea de comentarii.

Ce spunea Roxana Vancea despre perioada în care era însărcinată

Roxana Vancea nu a avut parte de transformări șocante ale siluetei, în timpul sarcinii, însă este adevărat faptul că acumulase doar câteva kilograme. Mai cu seamă, cinci kilograme. În perioada aceea, talia ei crescuse de la 60 cm la 85 cm.

„Nu mă simt însărcinată, n-am simțit până acum, sper să nu simt nici în astea trei săptămâni pe care le mai am. Aveam vreo 60 de centimetri în talie înainte de a rămâne însărcinată, acum am 85 de centimetri, la 35 de săptămâni. Am mâncat, dar deloc dulciuri. Am pus doar cinci kilograme, am 52 de kilograme acum, din care peste 2 kilograme are bebelușul. Am cumparat chestii pentru bebe. Nu am emoții, sunt mai mult curioasă, dar mama și soacra abia așteaptă să nasc să mă ajute”, a declarat Roxana Vancea la o emisiune TV, înainte să nască.

Sursă foto: Instagram