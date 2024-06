Oana Roman s-a săturat de singurătate şi a dat anunţ matrimonial: „Vă rog eu să nu mă daţi la ziar”

Oana Roman s-a săturat de singurătate și este pregătită de o nouă relație. După un mariaj nefericit, fiica lui Petre Roman a luat decizia că nu mai vrea să fie singură și își caută iubit. Iată ce a scris vedeta în anunțul matrimonial postat pe rețelele de socializare!

Oana Roman a pus piciorul în prag și a făcut ceea ce nu credea că va ajunge să facă vreodată. Fiica lui Petre Roman a dat anunț matrimonial. Sătulă de singurătate și după ce a traversat una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, mai exact pierderea mamei sale, vedeta se simte pregătită să iubească din nou. Iată ce pretenții are Oana Roman de la bărbatul pe care îl vrea alături!

După ce a trecut prin una dintre cele mai grele perioade din viața sa, Oana Roman a decis să pună piciorul în prag și să-și caute alinarea în brațele unui alt bărbat. După un mariaj tumultuos cu Marius Elisei, căsnicie care a marcat-o profund pe vedetă, aceasta pare că și-a ridicat standardele și vine cu pretenții mari.

Oana Roman a dat anunț matrimonial! Ce-și dorește de la viitorul ei partener

Mai exact, Oana Roman își dorește alături de ea un bărbat care să-i ofere sentimentul de liniște și să se simtă protejată. Totodată, fiica lui Petre Roman își dorește ca potențialul ei partener de viață să aibă lucruri în comun cu ea, cum ar fi călătoritul. Vedetei îi place foarte mult ă călătorească, printre destinațiile ei preferate regăsindu-se Franța și Coasta de Azur. Oana Roman este pregătită să se plimbe în jurul lumii cu viitorul ei partener.

De asemenea, vedeta a lăsat de înțeles că nu are nevoie de un bărbat care să o întrețină, mai ales că are tot ceea ce-și dorește. Are casă, mașină și cel mai important își crește singură fiica în vârstă de 10 ani, pe care o are din fosta căsnicie.

„Dacă e bal, bal sa fie! Rog seriozitate

48. Berbec. Copil – fetita de 10 ani pe care o cresc singura. Divorțată după un mariaj mega toxic. Apar în ziare ca aia e, sunt persoana publica și e ceva ce nu se va putea schimba. Deci vin la pachet cu asta. Am casa, masa, mașină și cățel de 40 kg. Restul… E cancan.

Îmi trebuie liniște și sentimentul ca cineva ma protejează pe mine şi cele doua suflete ce le am în grijă. Și musai călătorii, călătoresc mult și e hobby ul meu preferat. Iubesc Franța și Coasta de Azur mai mult decât orice loc dar sunt încă multe locuri pe care încă nu le-am văzut. Va rog eu nu ma dați la ziar cu postarea asta. Na, ca am făcut o și pe asta”, a scris Oana Roman în anunțul postat pe rețelele de socializare.

