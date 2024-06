Regele Charles, huiduit la ultima apariţie! Mulţimea s-a săturat de monarhie: „Nu eşti regele meu”

Marea ceremonie desfășurată în acest weekend a fost, în parte, umbrită de prezența unor grupuri de britanici care și-au exprimat nemulțumirea față de monarhie. În ciuda acestor proteste, ziua a fost una încărcată de emoții pentru regele Charles, care s-a confruntat cu un amestec de sentimente și presiuni. Nu a fost doar o zi de sărbătoare, ci și una de reflecție asupra rolului și viitorului monarhiei în Marea Britanie.

Regele și Regina Marii Britanii au rămas sereni și au zâmbit către mulțimea de simpatizanți. Totuși, încă de la începutul paradei Trooping the Colour, menită să celebreze ziua oficială a suveranului britanic, au fost puternic audibile huiduieli și scandări repetate: „Nu ești regele meu!”.

Regele și Regina Marii Britaniei au fost huiduiți

Dacă anul trecut cerul de deasupra Palatului regal era senin, pe 15 iunie 2024, norii s-au adunat, atât la propriu, cât și la figurat. Este evident că Charles nu se bucură de popularitatea de care se bucura mama sa, regretata Regină Elisabeta a II-a.

Revenit recent după tratamente pentru boala nemiloasă de care suferă, Charles a îmbrăcat uniforma și a stat alături de Camilla, alegând de această dată să nu apară călare la parada militară, spre deosebire de anul trecut.

Anul acesta, Trooping the Colour, a fost marcat de un moment emoționant și mult așteptat: reaparția în public a Prințesei de Wales. Kate Middleton nu a mai fost prezentă la niciun eveniment public până acum, în acest an. Totuși, astăzi, fanii regali din întreaga lume jubilează. Frumoasă, elegantă și zâmbitoare, nora Regelui Charles a avut o apariție remarcabilă, însoțită de cei trei copii ai săi și ai Prințului William: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Ce este Trooping the Colour

Trooping the Colour, cunoscută și sub numele de „The King’s Birthday Parade,” are loc la Horse Guards Parade din Londra. Majestatea Sa Regele asistă la ceremonie, iar acest eveniment este punctul culminant al calendarului ceremonial, reunind peste 1400 de ofițeri, două sute de cai și orchestre. Înainte de parada principală dedicată regelui, au loc două repetiții: „Revista generalului-maior” și „Revista colonelului”.

Prima ediție a paradei Trooping the Colour a avut loc în 1805 și a devenit o tradiție anuală. Totuși, din cauza bolii regelui George al III-lea, ceremonia a fost suspendată din 1811 până în 1820. Ceremonia a fost reluată odată cu urcarea pe tron a regelui George al IV-lea și de atunci a devenit un moment central al calendarului ceremonial. Regina Elisabeta a II-a a participat la Trooping the Colour în fiecare an al domniei sale, cu excepția anului 1955, când o grevă națională a căilor ferate a dus la anularea evenimentului.

