Ce a postat Kate Middleton, la câteva ore după prima apariție publică de la diagnosticul de cancer. Fanii regali au reacționat imediat!

După prima apariție publică a lui Kate Middleton, Prințesa de Wales a publicat o nouă imagine adorabilă care i-a înduioșat pe toți. S-a întâmplat chiar de ”Ziua tatălui”.

Kate Middleton a avut o apariție răvășitoare la Ziua Regelui Charles, în cadrul evenimentului ”Trooping the Colour”, pe 15 iunie. Fanii regali au fost în extax când au văzut-o pe Prințesa de Wales alături de familia sa. Imediat după, însă, au mai avut parte de o surpriză emoționantă. La câteva ore distanță, Kate Middelton a publicat pe contul de Instagram o imagine înduioșătoare.

Prințul William, ca un tată protector, a fost fotografiat alături de cei trei copii pe care îi are cu Prințesa de Wales, în timp ce priveau marea. Kate Middleton a fost cea care a surprins cadrul emoționant și imaginea a fost publicată de Ziua tatălui. Iar mesajul i-a topit pe fanii regali: ”Tata, te iubim! La mulți ani, de Ziua Tatălui!”, urmat o inimioară și inițialele copiilor regali G, C & L. (CITEȘTE ȘI: OBIECTUL DE CARE KATE MIDDLETON NU SE DESPARTE NICIODATĂ. ARE PESTE 70 DE APARIȚII PUBLICE CU EL)

Mesajul transmis de Kate Middleton, înainte de prima sa apariție publică

Prințesa de Wales a fost prezentă la Ziua Regelui Charles, în cadrul evenimentului ”Trooping the Colour”, pe 15 iunie.Deși soția Prințului William a specificat în ultimele luni că nu se va întoarce la îndatoririle publice cu normă întreagă prea curând, aceasta a dezvăluit că în momentul de față se simte mult mai bine, iar starea ei de sănătate i-a permis să fie prezentă la Ziua Regelui Charles. Astfel, aceasta a fost prima apariție publică a lui Kate Middelton, după ce a fost diagnosticată cu cancer.

Prințesa de Wales, în vârstă de 42 de ani, a transmis că tratamentul ei împotriva cancerului va mai dura câteva luni, dar va putea să onoreze câteva dintre îndatoririle sale publice în viitor.

”Sunt șocată de toate mesajele de susținere și încurajare pe care le-am primit în ultimele luni. Au contat enorm pentru mine, dar și pentru William și ne-au ajutat în aceste vremuri dificile. Fac progrese în lupta cu cancerul, dar așa cum știu toți cei care trec prin chimioterapie, sunt zile bune și zile rele. În zilele rele, te simți slăbit, obosit și trebuie să-ți lași corpul să se odihnească. Dar în zilele bune, te simți puternic și vrei să faci tot posibilul ca acea stare să dureze cât mai mult.

Tratamentul va mai dura câteva luni. În zilele în care mă simt suficient de bine, este o bucurie să îmi pregătesc copiii pentru școală și să petrec timp făcând lucruri care îmi dau energie și stare de bine, la fel cum este și să muncesc puțin de acasă. Abia aștept să particip la Ziua Regelui în acest weekend cu familia mea și sper să onorez câteva îndatoriri din această vară. În aceeași măsură, știu că încă nu am ieșit din ”pădure” (n.r. întuneric). Învăț să fiu răbdătoare, în special atunci când vine vorba despre necunoscut. Iau fiecare zi așa cum este, îmi ascult corpul și îmi acord timp ca să mă vindec. Mulțumesc tuturor pentru înțelegere și celor care și-au împărtășit povestea cu mine”, a fost mesajul transmis de Kate Middleton.