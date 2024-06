Transformare dramatică. Ireal cum a ajuns să arate Prințesa Kate Middleton, după 3 luni de chimioterapie

„În ciuda a tot ceea ce îndură Kate, ea este o adevărată Prințesă Războinică și credem că ar continua să facă apariții publice dacă ar putea. Ar dori să fie un exemplu pentru cei care trec prin chimioterapie debilitantă și ar putea fi o inspirație pentru alții”, a mai spus sursa regală pentru publicația menționată.

Kate Middleton își reia atribuțiile

În presa internațională se vorbește intens și despre reîntoarcerea soție Prințului William în spațiul publicul și despre momentul în care aceasta o să poată să își reia îndatoririle. În acest sens, The Daily Beast a raportat că Prințesa de Wales ar putea să nu fie văzută public până anul viitor, în timp ce Daily Mail a raportat că prietenii lui Kate au spus „s-ar putea să nu o mai vedem pe Catherine până în toamnă – și numai atunci dacă și-a revenit pe deplin”.

Deși Platul evită să transmită informații despre starea de sănătate a lui Kate, biroul ei a subliniat că în prezent nu există un orar stabilit pentru întoarcerea ei la muncă, iar săptămâna trecută a fost anunțat că va rata parada de ziua regelui, cunoscută sub numele de Trooping the Colour. De asemenea, a fost subliniat faptul că Prințesa are nevoie de „spațiu și timp” pentru a se recupera.