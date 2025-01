Reușită mare pentru Dani Oțil! Vedeta Antenei 1 e în extaz: „E greu. Dar încă se poate!”

Dani Oțil începe noul an în vârful audienței. Sezonul 2 al emisiunii „Power Couple” a avut premiera ieri, 13 ianuarie, iar celebrul prezentator s-a bucurat de atenția românilor deși este „greu”, după cum a spus chiar el. Iată mesajul neașteptat pe care l-a transmis!

Emisiunea „Power Couple”, filmată în Malta, și-a făcut debutul în forță, iar asta o spun cifrele de audiență. Cuplurile au reușit să atragă repede un public larg și au fost puse în dificultate încă din prima ediție.

Dani Oțil, entuziasmat de reușita sa, a arătat graficul de audiență Antena 1, în timp ce emisiunea se difuza, și a transmis un mesaj:

CITEȘTE ȘI: Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri neașteptate după 4 ani de căsnicie cu Dani Oțil: ”Suntem diferiți!”

Chiar înainte de premiera emisiunii, CANCAN.RO a aflat detalii importante despre noul sezon, chiar de la Dani Oțil. Acesta a mărturisit că această competiție este mult mai grea decât pare de acasă, din fața unui televizor. Acest lucru a fost resimțit și de concurenți, care s-au plâns de diferențe și au fost luați prin surprindere de probe.

„Probele au fost mai dificile și mai periculoase. Am avut grijă să fie mult mai greu. De ce? O să vedeți. În nenumărate rânduri, de acolo de sus sau de acolo de jos, concurenții strigau la mine: „Băi, Dani! De acasă de pe canapea părea mult mai simplu, mă!” Da, asta este magia greu de explicat a televiziunii, de acasă este întotdeauna mai simplu. Uneori înotăm cu David Popovici și zicem că am fi dat jos două zecimi, uneori cu Naționala României am fi dat două goluri, cam așa este și la Power Couple, am fi nimerit-o noi mai bine.”, a spus Dani Oțil în exclusivitate pentru CANCAN.RO.