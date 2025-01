Producătorii de la Power Couple nu mai au nimic de ascuns: Dani Oțil a spus totul! Și e fabulos! ”Ne-au mințit! Au luat foc la prima probă!”

Dani Oțil revine în postura de prezentator Power Couple în cel de-al doilea sezon al emisiunii care testează cuplurile din showbiz. Nouă perechi au spus Da provocării vieții lor, iar fiecare episod s-a lăsat cu provocări nemaiîntâlnite și probe pline de adrenalină. Dacă cele nouă perechi au trăit experiența la maximum, același lucru se poate spune și despre Dani Oțil. Celebrul prezentator a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a dezvăluit motivul pentru care a lăcrimat în timpul emisiunii. Mai mult, Dani s-a confruntat cu tot felul de situații, a fost păcălit de concurenți, dar a ajuns să fie și confundat de concurente cu soții lor. Ce s-a întâmplat apoi, aflăm de la prezentator, în interviu savuros oferit în exclusivitate.

Power Couple revine cu cel de-al doilea sezon, luni 13 ianuarie. Dacă în sezonul trecut probele i-au pus pe concurenți în ipostaze total neobișnuite și nemaiîntâlnite, de această dată, lucrurile s-au complicat și mai tare. Chiar prezentatorul emisiunii, Dani Oțil, ne-a dezvăluit că a rămas uimit de îndârjirea concurenților de a câștiga probele. Așadar, bătaia pe marele premiu este mare, iar concurenții au făcut furori în cadrul emisiunii. În plus, simpaticul prezentator ne-a mai dezvăluit cea mai emoționantă întâmplare trăită în cadrul emisiunii, dar și cât de dificil a fost pentru el să stea departe de familie.

Dani Oțil, surpriză la Power Couple: „Ne-au mințit că au venit pentru asta și de la prima probă au luat foc!”

(CITEȘTE ȘI: Fiul lui Doroftei, dezvăluiri despre participarea părinților la Power Couple: „Este o provocare imensă”. Campionul mondial & soţia luptă pentru marele premiu în show-ul Antenei 1)

Dani Oțil ne-a dat câteva detalii din culisele Power Couple sezonul 2. Prezentatorul a dezvăuit că probele din acest sezon au fost mult mai grele decât cele din primul, așa că telespectatorii vor vedea un sezon cu multă adrenalină.

„A fost mai tare decât anul trecut, concurenții mai conștienți de ce o să primească și de asta am făcut probele mai grele. De asta mi s-a părut că am avut concurenți mai motivați. Anul trecut au fost câteva cupluri care au venit să scape de acasă, să scape de copii, să se mai distreze, să stea la șpriț. Noi nu avem telefoane acolo, nu îi lăsăm pe concurenți să stea pe telefoane și au ocazia să stea mai mult împreună. Ei bine, anul acesta unii ne-au mințit că au venit doar pentru asta, iar de la prima probă au luat foc. Ni s-a părut că jucăm finala campionatului mondial. Ne-au uimit câteva cupluri, foarte pașnice în viața lor de București, ne-au uimit încă de la prima probă” , a spus Dani Oțil pentru CANCAN.RO.

Cele nouă perechi care au spus Da provocării sunt formare din: Leonard Doroftei și soția lui, Monica, Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, Giulia și Vlad Huidu, DOC și Anca Munteanu, Radu Bucălae și Alexandra, magicianul Robert Tudor și soția lui, Elena, Theo Zeciu și Cesima, Diana Bulimar și Radu Dumitrache, și Andrei și Andra Stoica. Concurenții s-au arătat și ei surprinși de dificultatea probelor din acest sezon.

Probele au fost mai dificile și mai periculoase. Am avut grijă să fie mult mai greu. De ce? O să vedeți. În nenumărate rânduri, de acolo de sus sau de acolo de jos, concurenții strigau la mine: „Băi, Dani! De acasă de pe canapea părea mult mai simplu, mă!” Da, asta este magia greu de explicat a televiziunii, de acasă este întotdeauna mai simplu. Uneori înotăm cu David Popovici și zicem că am fi dat jos două zecimi, uneori cu Naționala României am fi dat două goluri, cam așa este și la Power Couple, am fi nimerit-o noi mai bine.

Prezentatorul Power Couple, luat în colimator de concurente: „Soțiile m-au confundat și … „

(VEZI ȘI: Dani Oţil a confirmat plecarea de la Neatza! S-a găsit deja înlocuitorul)

CANCAN.RO a aflat de la concurenți că Dani Oțil nu a fost în postura doar de prezentator, ci și un sprijin moral pentru ei. Câteva dintre perechile care au participat în acest sezon la emisiune ne-au dezvăluit cât de importantă a fost susținerea prezentatorului. Dani a intervenit însă… pe pielea lui.

„Am intervenit atunci când am simțit că ea nu mai poate fi încurajată de el. Și când se urla: Mai taci odată! Atunci interveneam eu și continuam cu încurajările. Dar mi s-a spus și mie la fel: Mai taci odată! Am fost confundat! Soții nu m-au confundat niciodată, soțiile m-au confundat adesea!” , a spus prezentatorul Power Couple.

Dar cele mai emoționante probe au fost cele în care: „Nu am avut funii, nu am avut mașini suspendate, nu am avut nimic de speriat, am avut doar doi oameni față în față, iar probele ne-au emoționat. A fost o probă la care mie mi-au dat lacrimile pentru că mi-am auzit operatorii care erau lângă mine că au început să tragă greu aer pe nas și să se smiorcăie. Nu am mai putut nici eu să mă abțin. Nu au fost probe cu grad de dificultate, nu au fost probe de speriat, nu s-a tăiat nimeni cu lama, dar au fost probe grele din punct de vedere emoțional” , a dezvăluit prezentatorul.

Și pentru Dani Oțil a fost o provocare din punct de vedere emoțional, mai ales că a fost nevoit să stea departe de familie : „Am stat departe de familie mai mult de o lună. Am slăbit 4, 5 kilograme, deci a fost greu, pentru că mâncarea este mult mai bună acolo. Probabil că atunci când va crește fiul meu nu va mai fi această problemă, dar acum suntem în perioada aceea în care ne este dor. După aceea nu o să mai răspundă la telefon și asta este”, a concluzionat Dani Oțil.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.