Fiul lui Doroftei, dezvăluiri despre participarea părinților la Power Couple: „Este o provocare imensă”. Campionul mondial & soţia luptă pentru marele premiu în show-ul Antenei 1

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Adrian, fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, vorbește pentru prima dată despre întoarcerea familiei din Canada, noile business-uri din România, dar și participarea părinților săi la emisiunea ”Power Couple”, de pe Antena 1.

Adrian, fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, s-a reîntors recent din Canada, alături de toata familia, după cinci ani departe de țara natală. Acum, tânărul s-a reînscris la Facultatea de Drept și vrea să puna bazele mai multor afaceri în București. În plus, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, fiul sportivului vorbește și despre participarea părinților săi la Power Couple.

”Chiar este o provocare imensă pentru ei. Eu i-am susținut enorm în acest proces, pentru că am urmărit emisiunea și mi s-a părut că ar fi ceva care chiar i-ar scoate din zona de confort extrem de tare. Ai mei nu au avut niciodată o experiență de genul acesta. Știu că erau cât de cât liberi în această perioadă și le-am spus să meargă. Cred că și ei au fost convinși când au văzut că acest lucru o să le revigoreze puțin starea de spirit și revenirea, pentru că o revenire într-o altă țară nu e așa ușoară”, spune Adrian Doroftei.

Chiar dacă este pentru prima dată când Monica și Leonard Doroftei participă la o asemenea emisiune și întotdeauna au fost un cuplu discret, fiul lor cel mare are toată încredere în aceștia.

”Tata este super discret, este un om sobru, deși îi place să glumească cu cei din jur. E o persoană foarte gânditoare și sunt foarte curios să văd și eu emisiunea.

Cred că se iubesc atât de tare încât nu vor putea să se împingă pe cât e necesar să treacă peste anumite impasuri legate de provocările pe care le vor avea în emisiune, dar asta rămâne de văzut. La ei va prima dragostea și armonia și vor evita să se împingă mai mult decât pot duce, ceea ce de multe ori poate fi bine, dar și rău”, adaugă tânărul în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

Filmările pentru emisiunea de pe Antena 1 au avut loc în Malta, iar pe durata acestora Adrian recunoaște că a discutat relativ rar cu părinții săi, pentru că nu și-a dorit să îi distragă prea mult.

”Vorbim, dar puțin, pentru că-s ocupați și nu vreau să-i plictisesc. Emoții nu am, pentru că îi cunosc și am toată încrederea din lumea în ceea ce pot face. Pe mama nu am văzut-o niciodată nici măcar să meargă cu bicicleta, nu am văzut-o să alerge, să facă sport. N-am văzut-o niciodată să se scoată din zona ei de confort din punct de vedere fizic”, spune fiul cel mare al lui Leonard Doroftei.

Ce business-uri pune la cale familia Doroftei în București, cum era, de fapt, viața lor din Canada, dar și ce legătura există între campionul mondial și Dany Boy de la ”Insula Iubirii”, aflați doar în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, pe care îl puteți urmări AICI.

