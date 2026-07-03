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Motivul pentru care influencerița Edda nu a fost lăsată să urce în avion: “Nu te poți îmbarca”

De: Emanuela Cristescu 03/07/2026 | 12:48
Motivul pentru care influencerița Edda nu a fost lăsată să urce în avion: “Nu te poți îmbarca”
Motivul pentru care influencerița Edda nu a fost lăsată să urce în avion: “Nu te poți îmbarca”
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Influencerița Edda Pilz a sfidat din nou compania aeriană care i-a interzis îmbarcarea și s-a întors în aeroport îmbrăcată aproape identic! Aceasta nu a lăsat scandalul să se stingă și a făcut un nou gest care a aprins internetul.

După ce a susținut că a fost oprită să urce în avion din cauza hainelor pe care le purta, blondina a revenit în același loc, cu o ținută aproape identică, hotărâtă să demonstreze că nu are de ce să se ascundă.

Influencerița Edda Pilz nu renunță

Întâmplarea care a făcut-o virală s-a petrecut în urmă cu doar câteva zile. Edda Pilz a povestit că, înainte de îmbarcare, reprezentanții companiei aeriene au oprit-o și i-au transmis că vestimentația ei nu este potrivită pentru un zbor. Influencerița a spus că motivul invocat a fost faptul că purta pantaloni scurți și o bustieră.

Potrivit acesteia, angajații i-au spus fără ocolișuri: „Nu te poți îmbarca. N-ai nimic pe tine. Ești dezbrăcată.”

Situația s-a rezolvat abia după ce și-a pus un hanorac peste bustieră, moment în care a primit acordul de a urca în avion. Povestea a făcut imediat înconjurul rețelelor sociale, unde mii de oameni au comentat dacă măsura a fost justificată sau nu.

Motivul pentru care influencerița Edda nu a fost lăsată să urce în avion: “Nu te poți îmbarca”
Motivul pentru care influencerița Edda nu a fost lăsată să urce în avion: “Nu te poți îmbarca”

Numai că Edda Pilz nu a vrut să lase lucrurile așa. La scurt timp după incident, influencerița a revenit în aeroport îmbrăcată aproape la fel și a publicat fotografia pe Instagram, unde și-a provocat urmăritorii să spună dacă de această dată ținuta ar fi acceptată.

„Sunt curioasă dacă această ținută este potrivită pentru a mă putea urca în avion. Ce credeți?”, a scris Edda Pilz.

Postarea a stârnit din nou un val de reacții, iar comentariile au curs în doar câteva minute. Unii au încurajat-o și au spus că fiecare ar trebui să fie liber să se îmbrace cum dorește, în timp ce alții au considerat că există un cod vestimentar minim care trebuie respectat într-un spațiu public precum aeroportul sau avionul.

Ce spune compania aeriană

De această dată, influencerița nu a mai anunțat că ar fi avut probleme la îmbarcare, ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă că a reușit să urce în avion fără alte explicații sau controverse. În urma scandalului, și compania aeriană a reacționat printr-un punct de vedere oficial, precizând că verifică situația și că tratează cu seriozitate orice sesizare privind modul în care sunt tratați pasagerii.

„Compania ia în serios potențiale iregularități în modul în care pasagerii sunt tratați și analizează intern astfel de incidente. Ca principiu general, compania se așteaptă ca toți pasagerii să poarte haine potrivite pentru transport public și să nu deranjeze ceilalți pasageri, din diferite țări”, a transmis reprezentantul companiei, potrivit LAD Bible.

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