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Gina Pistol și micuța Josephine au dat iama în magazine. Ce fac “fetele” lui Smiley, când artistul nu e în peisaj

De: roxana tudorescu 19/07/2026 | 06:50
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Departe de camerele de filmat, Gina Pistol își dedică timpul familiei. Vedeta a fost surprinsă de CANCAN.RO la shopping într-un mall din Capitală, împreună cu fiica ei. Cele două s-au bucurat de o sesiune de cumpărături și de momente petrecute împreună. Încărcate cu plase și vizibil încântate de achizițiile făcute, cele două s-au îndreptat spre mașină, nerăbdătoare să ajungă acasă. 

În ultima perioadă, Gina Pistol își împarte timpul între filmările pentru noul sezon al emisiunii MasterChef și viața de familie, rolul de mamă rămânând principala sa prioritate. Vedeta a vorbit în repetate rânduri despre cât de important este pentru ea să îi ofere fiicei sale, Josephine, o copilărie frumoasă, echilibrată și plină de momente de calitate.

Gina Pistol a ieșit la shopping cu fiica ei

Totodată, alături de Smiley, Gina investește timp și energie într-un alt proiect de suflet: amenajarea casei de la munte. Cei doi își doresc ca aceasta să devină refugiul lor, un loc în care să petreacă cât mai mult timp împreună, departe de agitația și ritmul alert al orașului.

Gina Pistol și Josephine, singure la mall! Micuța a fost în centrul atenției

În această perioadă, Smiley are un program la fel de încărcat. Artistul îmbină proiectele din televiziune cu un sezon intens de concerte, fiind prezent pe scene din întreaga țară. În paralel, continuă să promoveze proiectul muzical „Armonie”, spectacolul pop-simfonic care s-a bucurat de succes și care ajunge în fața publicului prin noi reprezentații.

Gina Pistol și cea mică, la o sesiune de cumpărături
Gina Pistol și cea mică, la o sesiune de cumpărături

Gina Pistol a ales o ținută lejeră, perfectă pentru o zi de cumpărături: un tricou negru accesorizat cu perle albe, bermude din denim și șlapi. Cu părul prins într-o coadă și telefonul la ureche, prezentatoarea părea să poarte o conversație în timp ce ducea mai multe pungi de cumpărături. Nu este clar cu cine purta conversația, însă nu ar fi exclus să îi fi povestit lui Smiley despre cumpărăturile făcute sau să îl anunțe că ea și Josephine sunt deja în drum spre casă. Cea mică, Josephine, a atras toate privirile într-o ținută veselă de vară, formată dintr-un maiou roșu și pantaloni scurți galbeni. Micuța își căra cu mândrie propria sacoșă și părea încântată de achizițiile făcute, grăbind pasul spre mașină.

Gina și Smiley se numără printre vedetele care preferă să își păstreze viața de familie departe de expunerea excesivă. Cei doi publică, din când în când, imagini cu fiica lor, Josephine, însă aleg să nu îi afișeze chipul în mediul online. De-a lungul timpului, cei doi au explicat că își doresc ca fiica lor să aibă parte de o copilărie cât mai normală, fără presiunea atenției publice. Gina și Smiley consideră că Josephine trebuie să aibă libertatea de a decide singură, atunci când va fi suficient de mare, cât de mult își dorește să fie prezentă în spațiul public.

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