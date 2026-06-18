Gina Pistol a explicat de ce nu pleacă în concediu. Planurile vedetei au fost date peste cap

Considerată de mulți drept una dintre cele mai apreciate și urmărite prezentatoare din România, Gina Pistol a vorbit recent despre proiectele profesionale și despre perioada intensă pe care o traversează.

Vedeta PRO TV, aflată în plin proces de filmare pentru noul sezon MasterChef, a oferit detalii despre atmosfera de pe platou și despre ritmul alert al producției.

Gina Pistol a explicat de ce nu pleacă în concediu

Prezentatoarea a explicat că ediția care va fi difuzată în toamna anului 2026 aduce o abordare diferită, cu mai multe deplasări în afara studioului.

„Este un sezon foarte dinamic, ne scoate din platou mai mult. Nu vă spun pe unde mergem prin țară, dar mergem în locuri foarte frumoase. Startul a fost dinamic. Și îmi place foarte mult ce văd, îmi plac foarte mult concurenții… Până acum n-am mai fost niciodată în curtea Casei Poporului. Sunt sigură că o să ne ducă MasterChef în locuri minunate”, a spus Gina Pistol, subliniind că participanții din acest an sunt „foarte mișto”.

Ea a adăugat că este încă devreme pentru a anticipa cine se va remarca în competiție, având în vedere emoțiile și presiunea începutului.

„Îmi plac foarte mult concurenții și din acest sezon. Încă nu-mi dau seama cu gătitul cum stau, ce schimbări vor fi… Că îți dai seama, la început sunt emoționați sau vin pregătiți cu ceva anume, după care mai obosesc, pe parcursul emisiunii sau au farfurii foarte bune. Să vedem… Nu pot să pariez acum pe cineva anume. Sunt foarte mișto”, a declarat prezentatoarea.

Planurile vedetei au fost date peste cap

Gina Pistol a dezvăluit și că filmările se vor întinde până la finalul lunii august, motiv pentru care nu își poate planifica o vacanță în această vară.

„Din păcate, nu o să am timp. nu pot să-mi fac planuri de vacanță sau să mă reîntorc în niște locuri unde o să merg cu MasterChef, pentru că o să avem filmări până la sfârșitul lui august. Nici măcar în vacanța de vară, mai ales pentru că eu mai și construiesc două case în perioada asta… O să fie o vară plină. Când nu sunt plecată cu MasterChef prin țară, stau acasă.”

Chiar dacă programul este încărcat, prezentatoarea spune că deplasările alături de echipa emisiunii îi fac plăcere.

„Mie îmi place, nu e deloc obositor să mă plimb alături de echipa MasterChef prin țară. Mie îmi place foarte mult! Îmi place să descopăr părți din țara asta minunată pe care n-am avut ocazia până acum să le văd”, a încheiat Gina Pistol.

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