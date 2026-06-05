Cum arată o zi obișnuită pentru Smiley și Gina Pistol. Fetița lor, Josephine, are permanent șofer și secretară personală!

Avem imagini cu unul dintre cele mai cute cupluri din showbiz, Smiley și Gina Pistol, împreună cu principalul lor proiect personal, micuța Josephine. Fetița lor a împlinit cinci ani și evident că este lumina ochilor celor doi părinți. CANCAN.RO a surprins frumoasa familie la ieșirea dintr-un restaurant de lux din București. Vedeți imediat cum se descurcă Gina, mămică cu doi copii în casă, adică Josephine și Smiley 😀

Smiley, (42 de ani) și Gina (1,5 milioane followeri pe Insta) sunt mereu haioși când sunt împreună, iar comicăriile lor de pe Instagram sunt celebre. Probabil că micuța Josephine se distrează încontinuu cu mami și tati. Azi, însă, e pe seriozitate. Cei trei pleacă de la un restaurant de lux din zona de nord a Capitalei. Educația celor mici e un obiectiv constant, iar părinții trebuie să-i obișnuiască pe cei mici cu manierele la masă. De obicei ies poze și clipuri haioase din aceste încercări, lucruri de povestit peste ani și ani.

Deși sunt împreună de aproape un deceniu, Gina Pistol și Smiley au serbat recent trei ani de căsătorie, ceea ce a fost cu atât mai frumos cu cât Josephine a putut să participe la ceremonii. Conform tradiției clasice la americani, cu ocazia asta se face un cadou din piele. Nu știm ce cadouri din piele și-or fi făcut, e treaba fiecărui cuplu ce pasiuni are! 😀

Atât Smiley cât și Gina Pistol sunt persoane publice, implicate în showbiz, dar au o situație mai puțin tipică pentru un cuplu, în sensul că Smiley o bate pe Gina la fani pe Instagram. El are 2,2 milioane, ea „abia” 1,5 milioane de followeri.

Chiar dacă sunt celebri, bogați și cu mare priză la public, Smiley și Gina sunt niște oameni total lipsiți de fițe. Ei se ocupă personal de treburile de zi cu zi. Le place inclusiv să meargă la piață, precum în imaginile de AICI, unde din nou Gina a fost dădacă pentru ambii puștani ai familiei.

Și de data asta Smiley și Gina sunt „în civil”, cu haine cât se poate de simple, complet diferiți de ipostazele mai „efervescente” de la show-uri sau din postările de pe Instagram, unde sunt „la birou”, cum ar veni, însă fără aroganțe și mai ales fără figuri de vedete. Pe scurt, Smiley și Gina sunt niște modele cât se poate de reușite pentru fiica lor Josephine!

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