Acasă » Exclusiv » Cum arată o zi obișnuită pentru Smiley și Gina Pistol. Fetița lor, Josephine, are permanent șofer și secretară personală!

Cum arată o zi obișnuită pentru Smiley și Gina Pistol. Fetița lor, Josephine, are permanent șofer și secretară personală!

De: Adrian Vâlceanu 05/06/2026 | 07:50
Cum arată o zi obișnuită pentru Smiley și Gina Pistol. Fetița lor, Josephine, are permanent șofer și secretară personală!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Avem imagini cu unul dintre cele mai cute cupluri din showbiz, Smiley și Gina Pistol, împreună cu principalul lor proiect personal, micuța Josephine. Fetița lor a împlinit cinci ani și evident că este lumina ochilor celor doi părinți. CANCAN.RO a surprins frumoasa familie la ieșirea dintr-un restaurant de lux din București. Vedeți imediat cum se descurcă Gina, mămică cu doi copii în casă, adică Josephine și Smiley 😀

Smiley, (42 de ani) și Gina (1,5 milioane followeri pe Insta) sunt mereu haioși când sunt împreună, iar comicăriile lor de pe Instagram sunt celebre. Probabil că micuța Josephine se distrează încontinuu cu mami și tati. Azi, însă, e pe seriozitate. Cei trei pleacă de la un restaurant de lux din zona de nord a Capitalei. Educația celor mici e un obiectiv constant, iar părinții trebuie să-i obișnuiască pe cei mici cu manierele la masă. De obicei ies poze și clipuri haioase din aceste încercări, lucruri de povestit peste ani și ani.

Deși sunt împreună de aproape un deceniu, Gina Pistol și Smiley au serbat recent trei ani de căsătorie, ceea ce a fost cu atât mai frumos cu cât Josephine a putut să participe la ceremonii. Conform tradiției clasice la americani, cu ocazia asta se face un cadou din piele. Nu știm ce cadouri din piele și-or fi făcut, e treaba fiecărui cuplu ce pasiuni are! 😀

Atât Smiley cât și Gina Pistol sunt persoane publice, implicate în showbiz, dar au o situație mai puțin tipică pentru un cuplu, în sensul că Smiley o bate pe Gina la fani pe Instagram. El are 2,2 milioane, ea „abia” 1,5 milioane de followeri.

Smiley și Gina pleacă de la un restaurant de lux

Chiar dacă sunt celebri, bogați și cu mare priză la public, Smiley și Gina sunt niște oameni total lipsiți de fițe. Ei se ocupă personal de treburile de zi cu zi. Le place inclusiv să meargă la piață, precum în imaginile de AICI, unde din nou Gina a fost dădacă pentru ambii puștani ai familiei.

Și de data asta Smiley și Gina sunt „în civil”, cu haine cât se poate de simple, complet diferiți de ipostazele mai „efervescente” de la show-uri sau din postările de pe Instagram, unde sunt „la birou”, cum ar veni, însă fără aroganțe și mai ales fără figuri de vedete. Pe scurt, Smiley și Gina sunt niște modele cât se poate de reușite pentru fiica lor Josephine!

CITEȘTE ȘI: INTERVENȚIA ESTETICĂ LA CARE GINA PISTOL A APELAT DUPĂ CE A NĂSCUT. ABIA ACUM A RECUNOSCUT: ”NU MAI AM 20 DE ANI”

NU RATA! SMILEY, DAT ÎN JUDECATĂ PENTRU UN ”PLAGIAT EVIDENT”. DESPĂGUBIRI DE 400.000 DE EURO ȘI LEGĂTURA CU TRUPA COLDPLAY

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vlad Drăgulin a fost înconjurat de tentații, dar cardul a rămas neatins. Malone din „Băieți de oraș” a luat la verificat magazinele din mall!
Exclusiv
Vlad Drăgulin a fost înconjurat de tentații, dar cardul a rămas neatins. Malone din „Băieți de oraș” a…
Scandal cu Poliția acasă la milionarul Ștefan Mandachi! Fosta iubită a sunat disperată la 112: „Ai să vezi tu”
Exclusiv
Scandal cu Poliția acasă la milionarul Ștefan Mandachi! Fosta iubită a sunat disperată la 112: „Ai să vezi…
Motivul pentru care ar trebui să ai mereu la tine o fotografie tip buletin când călătorești
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ai mereu la tine o fotografie tip...
Bolojan intră în coliziune cu SRI. Spune că a aflat din presă de contractul cu Digi de 200 de milioane de euro. SRI spune că a fost coordonat de Guvern
Gandul.ro
Bolojan intră în coliziune cu SRI. Spune că a aflat din presă de...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona rusească
Adevarul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de...
Mărturia cutremurătoare a femeii rănite de drona rusească în blocul din Galați: Am strigat copilul, l-am împins pe lângă foc, să ieșim
Digi24
Mărturia cutremurătoare a femeii rănite de drona rusească în blocul din Galați: Am...
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria
Mediafax
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a...
Parteneri
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm!...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
Click.ro
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Ce pățești dacă îți cumperi o Tesla la mâna a doua: „Nu mi-a spus nimeni”
Promotor.ro
Ce pățești dacă îți cumperi o Tesla la mâna a doua: „Nu mi-a spus nimeni”
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la...
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Bolojan intră în coliziune cu SRI. Spune că a aflat din presă de contractul cu Digi de 200 de milioane de euro. SRI spune că a fost coordonat de Guvern
Gandul.ro
Bolojan intră în coliziune cu SRI. Spune că a aflat din presă de contractul cu...
ULTIMA ORĂ
Check in | Cum a fost prima mea experiență la yoga și sound healing. La ce să te aștepți
Check in | Cum a fost prima mea experiență la yoga și sound healing. La ce să te aștepți
Andreea Bostănică a umilit-o pe Ana Beregoi în timpul intervenției la Dan Capatos Show: ”Om nesănătos”
Andreea Bostănică a umilit-o pe Ana Beregoi în timpul intervenției la Dan Capatos Show: ”Om nesănătos”
Cristina Belciu și-a asumat relația cu Cabron, apoi a șters totul. Imaginea de la miezul nopții
Cristina Belciu și-a asumat relația cu Cabron, apoi a șters totul. Imaginea de la miezul nopții
A doborât recordul lui Pelé la doar 17 ani. Cine este adolescentul care a intrat în istoria Cupei ...
A doborât recordul lui Pelé la doar 17 ani. Cine este adolescentul care a intrat în istoria Cupei Mondiale
Dublă eliminare la Survivor! Cine sunt doi concurenți care părăsesc azi competiția de la Antena 1
Dublă eliminare la Survivor! Cine sunt doi concurenți care părăsesc azi competiția de la Antena 1
De ce s-au despărțit Camila Cabello și Henry Junior Chalhoub, moștenitorul imperiului de lux din ...
De ce s-au despărțit Camila Cabello și Henry Junior Chalhoub, moștenitorul imperiului de lux din Dubai. Dezvăluirile unei surse apropiate
Vezi toate știrile