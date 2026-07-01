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Cum arată Gina Pistol în costum de baie, la 45 de ani. Vedeta a slăbit considerabil!

De: Elisa Tîrgovățu 01/07/2026 | 21:55
Cum arată Gina Pistol în costum de baie, la 45 de ani. Vedeta a slăbit considerabil!
Vacanță de vis pentru Gina Pistol. Apariția în costum de baie a stârnit valuri de reacții în mediul online / Sursa foto: Social media
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În ultimii ani, Gina Pistol a trecut printr-o schimbare fizică vizibilă, după ce a reușit să își modifice stilul de viață. Apariția ei recentă în costum de baie a stârnit din nou reacții în rândul fanilor, care au remarcat transformarea. Procesul nu a fost unul rapid, ci rezultatul unei alimentații mai atent alese și al unor obiceiuri sănătoase adoptate în urma unui sfat primit de la o prietenă.

Vedeta a intrat în rolul de mamă în urmă cu aproximativ patru ani. Acest moment i-a schimbat radical rutina și prioritățile. Gina Pistol a vorbit deschis de-a lungul timpului despre faptul că, după sarcină, s-a confruntat o perioadă cu kilograme în plus. În primul an, și-a concentrat toată atenția asupra fiicei sale, lăsând pe plan secund preocupările legate de siluetă. Ulterior, a început treptat să acorde mai multă importanță propriei transformări.

Gina Pistol s-a fotografiat în costum de baie

Recent, soția lui Smiley a stârnit reacții în mediul online după ce a împărtășit o imagine în care apare purtând un costum de baie negru format din două piese. Ținuta i-a pus în evidență silueta tonifiată, iar apariția ei nu a trecut neobservată de urmăritori.

Sursa foto: Social media

Pe lângă transformarea sa fizică, Gina Pistol a discutat de-a lungul timpului și despre anumite probleme medicale cu care se confruntă. Ea a fost diagnosticată cu intoleranță la histamină, o afecțiune care necesită o atenție sporită asupra alimentației și un regim bine controlat, uneori susținut și de suplimente.

Această sensibilitate alimentară îi influențează constant alegerile zilnice și stilul de viață. Însă prezentatoarea a explicat că reușește să o țină sub control prin disciplină și o organizare atentă a dietei.

Gina Pistol a apelat la o cură alimentară de 12 zile

Blondina a dezvăluit că a urmat, timp de 12 zile, un regim alimentar care presupune eliminarea produselor ce conțin cazeină. Această proteină, întâlnită în lapte și în majoritatea lactatelor, poate provoca disconfort sau reacții nedorite în cazul unor persoane sensibile. Din acest motiv, anumite diete recomandă excluderea temporară a cazeinei pentru a evalua efectele asupra organismului și a stării generale de bine.

„La o masă cu niște prieteni vorbeam despre medicina alternativă și am aflat despre un tip de lapte din care se scoate caseina. Am ținut cura doar 12 zile. Ce am observat eu? Mi-a scăzut inflamația din corp, iar slăbitul a fost doar un plus al acestei cure. De aceea spun că această cură ajută foarte mult pe interior. La nivel celular, scade inflamația din corp și ajută ficatul, sistemul digestiv și pancreasul’, a explicat Gina Pistol.

„În cazul meu, cura aceasta m-a ajutat să îmi dau un restart metabolismului, pentru că am început să slăbesc și să mă dezumflu cumva din a cincea zi. Nu-mi venea să cred atunci când mă urcam pe cântar și vedeam că, după o săptămână, mai scădeam încă două kilograme’, a adăugat Gina.

„Nu îmi dau seama exact ce se întâmpla înainte, dar probabil aveam și retenție de apă, eram umflată. Ideea este că acum am ajuns la 53 de kilograme. Fac sport de trei ori pe săptămână și am o singură masă principală pe zi, care înseamnă proteină, lângă care mănânc un cartof dulce și o salată. Nu mai mănânc haotic, așa cum mâncam înainte’, a explicat prezentatoarea.

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