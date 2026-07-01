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A murit Victor Willis, solistul trupei Village People. Artistul avea 74 de ani

De: Daniel Matei 01/07/2026 | 22:10
A murit Victor Willis, solistul trupei Village People. Artistul avea 74 de ani
Sursa foto: Profimedia
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Victor Willis, solistul și membrul fondator al trupei disco Village People, a murit la vârsta de 74 de ani, în urma unei boli descrise de familie drept „scurtă, dar agresivă”.

Anunțul a fost făcut de formație și confirmat ulterior de soția artistului, Karen Huff-Willis, informează TMZ.

Potrivit mesajului publicat de trupă pe rețelele sociale, Victor Willis s-a stins din viață pe 30 iunie, cu doar o zi înainte de a împlini 75 de ani. Familia a transmis că își dorește discreție în această perioadă dificilă și a cerut respectarea vieții private.

Cine a fost Victor Willis, vocea din spatele hitului „Y.M.C.A.”

Victor Willis a fost vocea unor piese care au devenit simboluri ale muzicii disco, precum „Y.M.C.A.”, „In the Navy”, „Go West” și „Macho Man”. Alături de producătorii Jacques Morali și Henri Belolo, el a pus bazele formației Village People în 1977, contribuind atât ca interpret, cât și ca autor al unora dintre cele mai cunoscute melodii ale grupului.

Deși a părăsit trupa în 1980, Willis a revenit pe scenă în 2017 și a devenit singurul membru fondator care continua să cânte alături de Village People. În 2012, artistul a obținut în instanță recunoașterea drepturilor sale de autor pentru mai multe dintre hiturile formației, inclusiv „Y.M.C.A.” și „Go West”.

În ultimii ani, piesa „Y.M.C.A.” a revenit în atenția publicului după ce a fost folosită la evenimente politice din Statele Unite. Willis a explicat atunci că își dorește ca muzica formației să fie un element care unește oamenii, indiferent de opiniile lor politice.

Născut în Dallas și crescut în San Francisco, Victor Willis și-a început cariera cântând muzică gospel, înainte de a ajunge pe Broadway și apoi de a cunoaște succesul internațional alături de Village People.

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