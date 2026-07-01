Tatăl actriței Daveigh Chase reacționează după moartea acesteia. „Nu mă surprinde, era de așteptat”

Noi detalii au ieșit la iveală după moartea actriței Daveigh Chase, cunoscută pentru rolul Samara din „The Ring” și pentru vocea personajului Lilo din animația „Lilo & Stitch”.

La scurt timp după ce medicii legiști au stabilit cauza decesului, tatăl artistei, John Schwallier, a vorbit despre situația dificilă prin care a trecut fiica sa în ultimii ani, potrivit PEOPLE.

Un raport al medicului legist, făcut public luni, a stabilit că decesul a fost provocat de SIDA, fiind menționate și alte afecțiuni semnificative, inclusiv consumul cronic de substanțe.

La scurt timp după publicarea raportului, Schwallier a declarat pentru The California Post că această cauză a morții „nu îl surprinde”.

„Asta este. Uneori trebuie să te aștepți la un astfel de deznodământ, având în vedere stilul de viață pe care îl avea”, a spus el.

Schwallier a povestit că nu și-a mai văzut fiica în persoană de când aceasta avea șase ani, însă cei doi au păstrat legătura telefonic pe parcursul copilăriei și adolescenței ei. În prezent stabilit în Filipine, el a declarat publicației că este dispus să ajungă chiar și în instanță pentru a obține cenușa fiicei sale, care i-a revenit mamei acesteia, Cathy Chase.

Daveigh Chase a murit la 35 de ani

Actrița, care a devenit celebră în copilărie după rolul Samarei din pelicula horror „The Ring”, a murit pe 16 iunie. Iubitul ei, Roy Hernandez, a mărturisit că Daveigh Chase a luptat atât cu meningita, cât și cu o infecție a sângelui care a provocat septicemie. Acesta a creat o pagină pe site-ul GoFundMe unde cere sprijin financiar din partea celor care au iubit-o ca să poată plăti cheltuielile medicale.

„Am avut mereu un gol în suflet pentru că nu am fost alături de ea în toți acești ani”, a mai spus tatăl vedetei.

În ultimii ani ai vieții, Daveigh Chase s-a confruntat cu dependența de substanțe și cu lipsa unei locuințe, ajungând să trăiască în Skid Row, cartier din Los Angeles cunoscut pentru numărul mare de persoane fără adăpost.

Într-un interviu acordat publicației Daily Mail, mama actriței, Cathy Chase, a declarat că problemele fiicei sale cu dependența au început după un accident de motocicletă suferit în 2016, în urma căruia i-au fost prescrise analgezice puternice.

„Căuta substanțe și petrecea alături de oamenii nepotriviți. Nu mi-am dat niciodată fiica afară din casă. Își dorea libertate, iar acei oameni au făcut-o dependentă. Atunci a început totul”, a povestit ea.

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