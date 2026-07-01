Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Tatăl actriței Daveigh Chase reacționează după moartea acesteia. „Nu mă surprinde, era de așteptat”

Tatăl actriței Daveigh Chase reacționează după moartea acesteia. „Nu mă surprinde, era de așteptat”

De: Daniel Matei 01/07/2026 | 12:37
Tatăl actriței Daveigh Chase reacționează după moartea acesteia. „Nu mă surprinde, era de așteptat”
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Noi detalii au ieșit la iveală după moartea actriței Daveigh Chase, cunoscută pentru rolul Samara din „The Ring” și pentru vocea personajului Lilo din animația „Lilo & Stitch”.

La scurt timp după ce medicii legiști au stabilit cauza decesului, tatăl artistei,  John Schwallier, a vorbit despre situația dificilă prin care a trecut fiica sa în ultimii ani, potrivit PEOPLE.

Un raport al medicului legist, făcut public luni, a stabilit că decesul a fost provocat de SIDA, fiind menționate și alte afecțiuni semnificative, inclusiv consumul cronic de substanțe.

La scurt timp după publicarea raportului, Schwallier a declarat pentru The California Post că această cauză a morții „nu îl surprinde”.

„Asta este. Uneori trebuie să te aștepți la un astfel de deznodământ, având în vedere stilul de viață pe care îl avea”, a spus el.

Schwallier a povestit că nu și-a mai văzut fiica în persoană de când aceasta avea șase ani, însă cei doi au păstrat legătura telefonic pe parcursul copilăriei și adolescenței ei. În prezent stabilit în Filipine, el a declarat publicației că este dispus să ajungă chiar și în instanță pentru a obține cenușa fiicei sale, care i-a revenit mamei acesteia, Cathy Chase.

Daveigh Chase a murit la 35 de ani

Actrița, care a devenit celebră în copilărie după rolul Samarei din pelicula horror „The Ring”, a murit pe 16 iunie. Iubitul ei, Roy Hernandez, a mărturisit că Daveigh Chase a luptat atât cu meningita, cât și cu o infecție a sângelui care a provocat septicemie. Acesta a creat o pagină pe site-ul GoFundMe unde cere sprijin financiar din partea celor care au iubit-o ca să poată plăti cheltuielile medicale.

„Am avut mereu un gol în suflet pentru că nu am fost alături de ea în toți acești ani”, a mai spus tatăl vedetei.

În ultimii ani ai vieții, Daveigh Chase s-a confruntat cu dependența de substanțe și cu lipsa unei locuințe, ajungând să trăiască în Skid Row, cartier din Los Angeles cunoscut pentru numărul mare de persoane fără adăpost.

Într-un interviu acordat publicației Daily Mail, mama actriței, Cathy Chase, a declarat că problemele fiicei sale cu dependența au început după un accident de motocicletă suferit în 2016, în urma căruia i-au fost prescrise analgezice puternice.

„Căuta substanțe și petrecea alături de oamenii nepotriviți. Nu mi-am dat niciodată fiica afară din casă. Își dorea libertate, iar acei oameni au făcut-o dependentă. Atunci a început totul”, a povestit ea.

CITEȘTE ȘI:

Daveigh Chase a murit la 35 de ani. Care este cauza decesului actriței din „The Ring” și „Donnie Darko”

Noi detalii despre moartea actriței Daveigh Chase. Unde a dispărut timp de 10 ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Controverse înaintea vizitei prințului Harry la mormântul prințesei Diana. Fiul regelui Charles, acuzat că ar vrea să transforme momentul într-un spectacol mediatic
Showbiz internațional
Controverse înaintea vizitei prințului Harry la mormântul prințesei Diana. Fiul regelui Charles, acuzat că ar vrea să transforme…
„Cea mai frumoasă fată din lume” s-a căsătorit! Imagini de la cununia lui Thylane Blondeau cu Ben Attal
Showbiz internațional
„Cea mai frumoasă fată din lume” s-a căsătorit! Imagini de la cununia lui Thylane Blondeau cu Ben Attal
VESTE BUNĂ! Elevii care întârzie la BAC la Matematică sau Istorie din cauza furtunilor pot susține examenul la ora 13:00
Mediafax
VESTE BUNĂ! Elevii care întârzie la BAC la Matematică sau Istorie din cauza...
Continuă vijeliile și ploile torențiale, care pot depăși 60 de litri/metru pătrat. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoză de ultimă oră de la ANM
Gandul.ro
Continuă vijeliile și ploile torențiale, care pot depăși 60 de litri/metru pătrat. Care...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere...
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul...
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
Digi24
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de...
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Mediafax
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Parteneri
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră impresionantă în medicină
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și Dan Giuvelic: „L-am întrebat câți ani are și am zis aoleu”
Click.ro
Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și Dan Giuvelic: „L-am întrebat câți ani...
Caz șocant în România: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care nu a intervenit
Digi 24
Caz șocant în România: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care...
Starea de criză la pompă A EXPIRAT de astăzi. Cât costă ACUM litrul de motorină în România?
Promotor.ro
Starea de criză la pompă A EXPIRAT de astăzi. Cât costă ACUM litrul de motorină...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
go4it.ro
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Descopera.ro
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Continuă vijeliile și ploile torențiale, care pot depăși 60 de litri/metru pătrat. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoză de ultimă oră de la ANM
Gandul.ro
Continuă vijeliile și ploile torențiale, care pot depăși 60 de litri/metru pătrat. Care vor fi...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea
Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea
Situația hilară care putea să ducă la tragedie. Ce i s-a întâmplat unui polițist care dirija traficul
Situația hilară care putea să ducă la tragedie. Ce i s-a întâmplat unui polițist care dirija traficul
Ileana Sterp a anunțat divorțul de Daniel: ”Vom merge pe drumuri separate”
Ileana Sterp a anunțat divorțul de Daniel: ”Vom merge pe drumuri separate”
Tzancă Uraganu, mesaj dur pentru tatăl din Iași care și-a uitat fiica în mașina la 40 de grade: ...
Tzancă Uraganu, mesaj dur pentru tatăl din Iași care și-a uitat fiica în mașina la 40 de grade: „Ar fi putut să se întâmple o tragedie, iar el mai avea și nervi”
De ce unele clipuri create cu AI par aproape reale, iar altele arată evident generate
De ce unele clipuri create cu AI par aproape reale, iar altele arată evident generate
Angelina Jolie s-a izolat după divorțul de Brad Pitt. Niciun bărbat n-a mai cucerit-o: „Nu am mai ...
Angelina Jolie s-a izolat după divorțul de Brad Pitt. Niciun bărbat n-a mai cucerit-o: „Nu am mai ieșit la întâlniri”
Vezi toate știrile