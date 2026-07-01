Dezvăluiri surprinzătoare despre Marlon Brando. Celebrul actor ar fi înregistrat convorbiri telefonice cu vedete precum Michael Jackson sau Frank Sinatra

Marlon Brando ar fi înregistrat convorbiri private cu unele dintre cele mai bogate și celebre vedete și ar fi deținut secrete despre o multitudine de nume de top de la Hollywood, de la Marilyn Monroe la Michael Jackson, potrivit unor informații făcute publice de biograful actorului.

La peste 20 de ani de la moartea lui Marlon Brando, biograful său, Peter Manso, readuce în atenție o serie de afirmații surprinzătoare despre viața privată a legendarului actor. Potrivit acestuia, Brando ar fi înregistrat în secret convorbirile telefonice purtate cu numeroase personalități de la Hollywood, păstrând o arhivă impresionantă de date, informează Radar Online.

Manso, autorul volumului Brando: The Biography, a declarat că actorul instalase în locuința sa un sistem de înregistrare conectat la toate liniile telefonice. Biograful susține că toate apelurile erau înregistrate automat și că o parte dintre aceste benzi i-au fost oferite în mod legal în timpul documentării pentru carte.

Ce staruri de la Hollywood ar fi fost înregistrate de Marlon Brando

Potrivit lui Manso, mulți dintre prietenii și colaboratorii lui Brando nu ar fi știut că discuțiile lor erau înregistrate. El afirmă că, după ce existența benzilor a început să fie cunoscută în cercurile de la Hollywood, unele celebrități s-ar fi temut că înregistrările ar putea ajunge cândva în spațiul public. Aceste afirmații nu au fost confirmate independent.

Manso l-a descris pe actor drept un „obsedat de control”, susținând că acesta „își înregistra în secret” convorbirile telefonice folosind un sistem „complex” instalat în locuința sa.

„Toate apelurile erau înregistrate automat. Sistemul era conectat la opt sau nouă extensii telefonice din întreaga casă. Știu că își înregistra conversațiile, pentru că am chiar și o cutie de pantofi plină cu unele dintre acele benzi, care mi-au fost oferite în mod legal”, a povestit el.

Un motiv pentru care unele celebrități ar fi avut temeri era faptul că Brando deținea „unele dintre cele mai incredibile bârfe murdare”, care ar fi inclus „secrete sordide” aflate de-a lungul anilor.

„El dezvăluia secrete ale unor staruri gay și lesbiene de la Hollywood. Și își dezvăluia și propriile secrete legate de orientarea sa”, a adăugat Manso.

Potrivit autorului, Marilyn Monroe „i-ar fi spus secrete despre familia Kennedy și alte lucruri legate de mediul guvernamental”, informații pe care Brando le-ar fi „transmis mai departe unor apropiați”.

Biograful spune că printre persoanele cu care Marlon Brando ar fi purtat conversații înregistrate s-ar număra Michael Jackson, Frank Sinatra, Sophia Loren, Paul Newman, John Wayne și Rita Moreno. De asemenea, el susține că actorul afla frecvent informații confidențiale și bârfe despre viața privată a vedetelor și despre culisele industriei cinematografice.

Considerat unul dintre cei mai influenți actori din istoria cinematografiei, Marlon Brando a câștigat două premii Oscar și a rămas celebru pentru rolurile din „Nașul”, „Pe chei” și „Un tramvai numit dorință”. Actorul s-a stins din viață la 1 iulie 2004, la vârsta de 80 de ani.

Până în prezent, nu există informații că benzile la care face referire Peter Manso ar fi fost făcute publice.

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