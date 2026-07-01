BACALAUREAT 2026 | Ce trebuia să scrieți la istorie pentru a lua notă mare. Rezolvarea subiectelor și baremul de corectare

Miercuri. 1 iulie, absolvenții clasei a XII-a vor susține a doua probă scrisă la examenul de Bacalaureat 2026, la disciplina obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie. Ce trebuia să scrieți la istorie pentru a lua notă mare. Rezolvarea subiectelor și baremul de corectare.

UPDATE: 11:40 – Au apărut primele informații despre subiectele de la proba scrisă de Istorie – vezi AICI.

Spre deosebire de anii anteriori, în 2026, Ministerul Educației a introdus o schimbare importantă în structura calendarului. După ce prima probă a examenului de Bacalaureat a avut loc în condiții de temperaturi extreme, sub avertizare de cod roșu de caniculă, proba scrisă la Istorie a fost amânată cu o zi, după ce a fost programată inițial pe data de 30 iulie.

Susținerea probei de Istorie este obligatorie pentru elevii de la profilul uman teoretic, specializările filologie și științe naturale și filiera vocațională, toate specializările: artistic, pedagogic, militar, artistic și teologic.

BAC 2026: Ce subiecte au picat la Istorie

Examenul a început la ora 09:00, iar elevii au avut la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. În această dimineață, ministrul educației, Mihai Dimina, a anunțat că, în situații excepționale, elevii care nu au ajuns la timp la centrele de examen din cauza efectelor devastatoare ale furtunii de marți seară au ocazia să susțină examenul începând cu ora 13:00.

„Proba examenului de bacalaureat se susține începând cu ora 9. În situații excepționale, în care au existat candidați care nu au putut ajunge la centrele de examen din motive care nu le sunt imputabile, metodologia permite susținerea probei cu subiect de rezervă, începând cu ora 13.00. În astfel de situații, președinții centrelor de examen vor informa candidații în legătură cu procedura de urmat pentru susținerea probei cu subiect de rezervă”, a transmis pe pagina de Facebook ministrul Mihai Dimian.

Potrivit datelor oficiale, la simularea din martie 2026, doar 64,48% dintre candidați au obținut o notă peste 5. La fel ca în anii trecuți, structura probei de istorie, criteriile de evaluare și cerințele au rămas neschimbate. Elevii au de rezolvat trei variante de subiecte, notate cu câte 30 de puncte fiecare + 10 din oficiu (fiind 100 de puncte în total), gradul de dificultate fiind crescător, conform programei școlare de examen.

Subiectul I – lecturarea a două surse istorice la prima vedere din anumite conținuturi care au legătură logică și cronologică între ele. Elevii au re rezolvat 5 cerințe: fie să identifice zona în care s-a desfășurat, la un moment dat, un eveniment istoric, sau să menționeze anumite personalități, caracteristici, instituții etc. La a cincea cerință, candidații trebuie să transcrie două informații din sursa cerută care să evidențieze o anumită relație de cauzalitate.

De asemenea, subiectu I le mai cere elevilor să formuleze un enunț prin care se solicită menționarea unui anumit aspect din conținuturile învățate: fie o caracteristică a unui regim politic, o asemănare între două practici politice, o constată a relațiilor internaționale din Evul Mediu etc.

Subiectul II – lecturarea unei singure surse istorice la prima vedere. Se pot solicita răspunsuri referitoare la timpul în care au avut loc evenimentele descrise sau cerințe prin catre trebuie selectate informații despre anumite aspecte regăsite în sursa dată.

Subiectul III – elevii au de formulat un eseu format din alte conținuturi prevăzute în programa școlară de examen- diferite față de primele două subiecte. Eseul trebuie să conțină introducere, cuprins și concluzii.

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