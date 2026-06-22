Ce salarii au bucătarii din localurile din Mamaia în 2026. Câți bani primesc în acest sezon estival

Sezonul estival a început oficial, iar asta înseamnă că litoralul este plin de turiști. De aceea, localurile de la plajă trebuie să ofere tot confortul, dar mai ales să aibă un număr mai mare de bucătari pentru a eficientiza fluxul mare de oameni. Studenții sunt tot mai căutați în această perioadă pentru un astfel de post, mai ales că salariul este unul atractiv.

Multe posturi s-au deschis odată cu începerea verii. Este vorba despre locurile de muncă sezoniere, cum ar fi cele de la mare. În această perioadă, studenții și nu numai primesc oferte inedite pentru postul bucătar, de exemplu. Un anunț postat pe OLX prezintă o propunere de angajare la un local din Mamaia. Pe lângă avantajul de a lucra la malul mării în plin sezon estival și până la final, salariul este unul atractiv, în special pentru tineri.

Ce salarii au bucătarii din localurile din Mamaia în 2026

Vacanța de vară a început, plajele deja s-au umplut de turiști, dar și internetul de anunțuri de angajare pe litoral. De curând, un anunț publicat pe OLX a atras atenția. Anunțul a fost făcut de un local din Mamaia care caută bucătar și grătaragiu. Este vorba despre un post sezonier, adică doar până la finalul sezonului estival. Există o cerere foarte mare pentru genul acesta de posturi și asta pentru că angajatorii își doresc să eficientizeze gestionarea comenzilor, deoarece personalul nu face de multe ori față volumului mare de comenzi, așa cum se întâmplă acum la mare.

În anunț se precizează că angajatorul caută persoane serioase, că experiența anterioară este obligatorie, dar mai ales că sunt deschiși și la tinerii studenți. De asemenea, aceștia oferă cazare, masă asigurată, transport pe toată durata perioadei de lucru. Pe lângă seriozitate, cerințele sunt clare: capacitate de lucru în ritm alert și implicare. Pentru toate aceste cerințe și în afară de celelalte beneficii salariul este între 4.500 și 7.500 de lei, în funcție de negocieri și experiența anterioară. În plus, anunțul oferă detalii legate și de programul restaurantului. Angajatorul spune că necesită schimburi în weekend, ceea ce înseamnă că flexibilitatea bucătarului este importantă.

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