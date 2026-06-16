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A renunțat la jobul din corporație și s-a angajat la supermarket. Ce salariu primește acum o tânără din Marea Britanie

De: David Ioan 16/06/2026 | 21:46
A renunțat la jobul din corporație și s-a angajat la supermarket. Ce salariu primește acum o tânără din Marea Britanie
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O tânără originară din Marea Britanie a ales să își schimbe complet viața după ce s‑a mutat împreună cu soțul ei, de origine maghiară, pe o insulă din Grecia, unde lucrează într‑un supermarket.

Femeia își documentează experiența pe TikTok și a atras atenția după ce a vorbit deschis despre salariul pe care îl primește și despre cheltuielile de zi cu zi.

De la corporație la supermarket pe o insulă grecească

Nicole povestește că a părăsit Marea Britanie după Brexit și că a decis, împreună cu partenerul ei, să înceapă o viață nouă în Grecia. A renunțat la confortul din Regat și s‑a angajat ca vânzătoare într‑un supermarket de pe insulă, unde salariul minim lunar ajunge la aproximativ 800 de euro.

Ea spune că venitul este mai mic decât cel pe care l‑ar fi câștigat în Marea Britanie, însă a acceptat schimbarea pentru stilul de viață diferit.

„Locuiesc în Grecia, dar viața mea nu arată deloc așa cum v-ați imagina. Muncesc într-un supermarket și câștig un salariu minim de aproximativ 800 de euro pe lună”, a explicat tânăra.

Cheltuielile lunare sunt influențate de prețurile ridicate de pe insule, unde produsele și combustibilul sunt mai scumpe decât pe continent. Nicole spune că un litru de petrol depășește 2 euro, un espresso costă 2,60 euro, iar ea câștigă în jur de 7 euro pe oră. Diferențele de preț sunt vizibile în special în zonele turistice, unde o masă obișnuită poate ajunge la sume mult mai mari, așa cum se întâmplă pe insule precum Santorini.

Chiar dacă a renunțat la o viață mai confortabilă din punct de vedere financiar, Nicole afirmă că nu regretă decizia. Împreună cu soțul ei, își dorește să cumpere o casă și, eventual, un teren pentru agricultură. Locuiesc alături de cele cinci pisici ale lor și spun că au găsit liniștea pe care nu o puteau avea în Marea Britanie.

„Sunt aici alături de soțul meu și cele cinci pisici ale noastre. Am locuit împreună în Marea Britanie pentru cinci ani și am realizat că viitorul pe care ni-l doream era imposibil acolo”, a povestit ea.

Salariu minim și costuri uriașe

Tânăra spune că mutarea în Grecia i‑a schimbat perspectiva asupra vieții. Deși câștigă mai puțin, consideră că a învățat ce contează cu adevărat și că nu mai pune preț pe lucrurile materiale.

„Totuși, acest stil de viață m-a învățat ce este cu adevărat important. Nu totul în viață se rezumă la a avea o mașină mai scumpă și o casă mare”, mărturisește Nicole.

Ea subliniază că motivele pentru care a ales Grecia sunt legate de lucrurile simple: mâncarea mai gustoasă, ritmul lent, oamenii și clima blândă, cu aproximativ 300 de zile însorite pe an.

„Avem 300 de zile cu soare pe an. Noi locuim într-un sat, avem propria noastră grădină și pisici. Avem parte de priveliști la tot pasul și înotăm în apa cristalină”, spune tânăra.

Situația descrisă de Nicole se suprapune cu realitatea pieței muncii din Grecia în 2026. Conform Deciziei Ministeriale nr. 8934/2026, salariul minim brut a fost majorat la 920 de euro pe lună, iar sistemul celor 14 salarii rămâne în vigoare.

Media brută lunară, raportată la 12 luni, ajunge astfel la 1.073,33 euro. Pentru lucrătorii plătiți cu ziua, remunerația minimă este de 41,09 euro, iar sporurile de vechime pot ridica salariul brut până la 1.196 de euro pentru angajații cu peste nouă ani de experiență.

Salariul minim se aplică uniform în toată Grecia, inclusiv pe insule, însă costurile ridicate din zonele turistice determină angajatorii să ofere pachete salariale care includ cazare și masă, în special în sezon. În sectorul turistic, contractele colective stabilesc adesea salarii mai mari decât minimul legal, în funcție de poziție și de specificul insulei.

În paralel, Grecia se confruntă în continuare cu un deficit de forță de muncă, motiv pentru care autoritățile au încercat să atragă mii de lucrători străini pentru a acoperi necesarul din agricultură și turism.

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