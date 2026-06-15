Electrocasnicul care te rupe la bani vara. Nu este aerul condiționat! Am făcut calculul: cât plătești lunar pentru acest „vampir”

Vara aduce mereu un val de cheltuieli suplimentare, fie că vorbim despre consumul de apă, despre deplasări mai dese sau despre nevoia de a menține confortul în locuință. În mod firesc, atenția se îndreaptă aproape automat către aerul condiționat, considerat principalul responsabil pentru creșterea facturilor.

Totuși, există un alt electrocasnic care funcționează fără pauză, 24 de ore din 24, și care poate genera costuri surprinzător de mari în sezonul cald: frigiderul. Deși pare inofensiv, tocmai funcționarea continuă îl transformă într un consumator constant, iar vara devine un adevărat „vampir energetic”.

Electrocasnicul care te rupe la bani vara nu este aerul condiționat!

Consumul crește în primul rând din cauza temperaturilor ridicate din locuință. Dacă iarna aerul din casă este mai rece, vara bucătăria poate ajunge ușor la 25–30°C. În aceste condiții, compresorul frigiderului trebuie să lucreze de două sau chiar de trei ori mai mult pentru a menține cele aproximativ 4°C din interior și cele -18°C din congelator. Diferența mare de temperatură obligă aparatul să funcționeze mai des și mai intens, ceea ce se reflectă direct în consumul de energie.

Un alt factor important este modul în care folosim frigiderul în sezonul cald. Vara deschidem ușa mult mai des pentru apă rece, gheață, fructe sau gustări rapide. De fiecare dată când ușa se deschide, aerul rece, mai dens, se scurge în exterior, fiind înlocuit instant de aerul cald și umed din cameră. Aparatul trebuie apoi să răcească din nou tot volumul de aer, ceea ce prelungește ciclurile de funcționare și crește consumul.

La toate acestea se adaugă și modul în care este amplasat frigiderul. Dacă este lipit de perete, încadrat prea strâns în mobilier sau are grila din spate acoperită de praf, căldura nu se mai poate disipa corect.

Am făcut calculul: cât plătești lunar pentru acest „vampir”

Compresorul se încălzește excesiv și ajunge să funcționeze aproape continuu, ceea ce poate dubla consumul față de valorile normale. Practic, aparatul intră într-un regim de funcționare forțată, similar unei „saune”, care îl obligă să muncească fără pauză.

Un calcul simplu arată cât de mare poate fi diferența dintre un model modern și unul vechi. La un tarif de 1,2 lei/kWh, un frigider nou, eficient, consumă aproximativ 12,5 kWh pe lună, adică în jur de 15 lei.

Un model mediu ajunge la 25 kWh, ceea ce înseamnă aproximativ 30 de lei lunar. În schimb, un frigider vechi poate consuma și 50 kWh, adică în jur de 60 de lei pe lună doar pentru a funcționa. Într-o vară lungă, diferențele se acumulează și pot deveni semnificative.

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