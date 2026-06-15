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Jobul care îi atrage pe tineri ca un magnet. Nu cere facultate și oferă luni întregi libere

De: Anca Chihaie 15/06/2026 | 10:54
Jobul care îi atrage pe tineri ca un magnet. Nu cere facultate și oferă luni întregi libere
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Într-un context în care tot mai mulți tineri din Europa reclamă dificultatea de a găsi locuri de muncă bine plătite, dar care să ofere și un echilibru real între viața profesională și cea personală, apar tot mai frecvent în discuție meserii mai puțin cunoscute publicului larg. Printre acestea se numără activitatea desfășurată pe navele de salvare offshore, considerate de specialiști din industrie drept unele dintre cele mai atipice, dar și mai avantajoase forme de angajare din sectorul maritim.

Un exemplu relevant vine din experiența unei tinere din Polonia care lucrează pe o navă de tip ERRV (Emergency Response and Rescue Vessel), utilizată în apropierea platformelor petroliere și de gaze din Marea Nordului. Acest tip de vas are rolul de a asigura intervenția rapidă în situații de urgență, inclusiv salvarea persoanelor, prevenirea accidentelor maritime și sprijinirea operațiunilor desfășurate în zonele de extracție offshore.

Jobul care îi atrage pe tineri ca un magnet

Activitatea echipajului nu se limitează la intervenții spectaculoase, așa cum ar putea sugera denumirea funcției. În realitate, o parte semnificativă a timpului este dedicată întreținerii navei, verificării echipamentelor de salvare și desfășurării de exerciții periodice. Aceste antrenamente sunt esențiale pentru pregătirea echipajului, deoarece simulează situații critice care pot apărea în mediul maritim, unde condițiile sunt adesea imprevizibile și severe.

Unul dintre aspectele care atrag atenția în mod deosebit asupra acestei profesii este sistemul de lucru. În multe cazuri, angajații offshore lucrează pe bază de rotație, petrecând perioade lungi pe mare, urmate de intervale extinse de pauză. Acest model de muncă permite acumularea a mai multor luni de concediu pe parcursul unui an, ceea ce este rar întâlnit în alte domenii de activitate. Pentru unii lucrători, aceste perioade libere sunt chiar plătite integral sau parțial, în funcție de contract și de politica companiei.

Acest sistem de rotație face ca profesia să fie atractivă pentru persoanele care își doresc mai mult timp pentru viața personală, hobby-uri sau dezvoltare profesională în afara locului de muncă. Totuși, beneficiile vin la pachet cu provocări semnificative, atât fizice, cât și psihologice.

Un element esențial în această meserie îl reprezintă condițiile de lucru din Marea Nordului, recunoscute pentru instabilitatea vremii. Navele de dimensiuni relativ mici, comparativ cu alte vase maritime comerciale, sunt adesea expuse valurilor puternice și mișcărilor constante ale apei, în special în sezonul rece. Aceste condiții pot genera disconfort și oboseală, iar adaptarea la mediul marin necesită timp și rezistență fizică.

În ceea ce privește accesul în acest domeniu, nu este întotdeauna necesară o diplomă universitară. Deși mulți profesioniști din industrie au studii de specialitate în navigație sau domenii maritime, există și posibilitatea intrării în sistem prin cursuri de calificare și certificări specifice. În acest sector, experiența practică este considerată un factor decisiv, iar abilitățile dobândite direct la bordul navelor sunt adesea mai importante decât pregătirea teoretică.

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