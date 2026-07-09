Reducerea anului în LIDL: Produsul preferat al românilor, redus cu 83%. Costă doar 0.49 lei, începând de astăzi

Lidl vine cu noi reduceri la fructe și legume. Oferta este valabilă de astăzi, joi, 9 iulie, până duminică, 12 iulie, iar unul dintre cele mai atractive produse din catalog este porumbul dulce, disponibil printr-o promoție specială.

În perioada 9-12 iulie, clienții Lidl pot profita de reduceri consistente la o gamă variată de fructe și legume proaspete. Retailerul anunță că este lider în categoria fructelor și legumelor din România și marchează acest lucru printr-o nouă campanie promoțională, care include reduceri de până la 36% și oferte speciale pentru posesorii cardului Lidl Plus.

Ofertă la porumbul dulce la Lidl

Cea mai avantajoasă promoție este cea la porumbul pentru fiert. Primul știulete costă 2,99 lei, iar la achiziționarea a două bucăți, al doilea poate fi cumpărat cu doar 0,49 lei. Astfel, pentru doi știuleți, clienții plătesc în total 3,48 lei. Oferta este una dintre cele mai atractive din catalog și este ideală pentru cei care vor să profite de sezonul porumbului dulce.

Printre celelalte produse aflate la reducere se numără vinetele, care costă 5,49 lei/kg, după o reducere de 31%, dar și nectarinele, disponibile la 6,99 lei pentru caserola de un kilogram, cu un discount de 36%.

Și iubitorii de fructe găsesc oferte interesante. Strugurii albi fără sâmburi sunt disponibili la 7,99 lei pentru caserola de 500 de grame, preț valabil cu Lidl Plus. De asemenea, avocado poate fi cumpărat la 3,29 lei/bucată, beneficiind de o reducere de 34% prin aplicația Lidl Plus.

Nu lipsesc nici produsele de bază din bucătărie. Ciupercile grill Champignon, la caserolă de un kilogram, sunt reduse la 12,49 lei, iar ceapa galbenă poate fi cumpărată cu 1,89 lei/kg, după o reducere de 24%.

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