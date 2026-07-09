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Neti Sandu numește zodia care se îndrăgostește în iulie 2026. Dar totul vine cu un preț…

De: Elisa Tîrgovățu 09/07/2026 | 17:04
Neti Sandu numește zodia care se îndrăgostește în iulie 2026. Dar totul vine cu un preț...
Neti Sandu numește zodia care se îndrăgostește în iulie 2026. Dar totul vine cu un preț...
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Astrologul Neti Sandu a prezentat previziunile pentru perioada în care Soarele tranzitează zodia Rac, între 21 iunie și 22 iulie. Ea a explicat că urmează o etapă cu schimbări importante și cu multe evenimente astrale care îi vor determina pe oameni să își reevalueze deciziile și să rezolve situațiile rămase neterminate.

Potrivit acesteia, mijlocul anului reprezintă un moment de cotitură. Astfel, energia astrală îi împinge pe nativi să facă ajustări și să se adapteze noilor contexte.

„Avem, de pe 21 iunie până pe 22 iulie, zodia Rac și, într-adevăr, sunt niște schimbări. Pare o placă turnantă. Fix la jumătatea anului, lucrurile se schimbă și ne obligă și pe noi să ne rostogolim și să picăm tot în picioare”, a explicat Neti Sandu.

Unul dintre cele mai importante evenimente astrologice ale perioadei este retrogradarea lui Mercur, care începe pe 19 iunie, chiar în ziua Lunii Pline. Astrologul spune că acest tranzit nu trebuie privit doar ca o perioadă cu blocaje, ci și ca o oportunitate de a repara greșelile trecutului.

Mercur retrograd va scoate la suprafață probleme nerezolvate din domenii precum serviciul, studiile, relațiile, locuința sau proiectele personale. În opinia lui Neti Sandu, această perioadă le oferă oamenilor șansa de a încheia capitole importante.

Nativii din zodia Berbec încep o nouă poveste de dragoste

Cei aflați în zodia Berbec vor traversa o perioadă plină de provocări, dar și de oportunități importante. Retrogradarea lui Neptun și influența lui Saturn îi vor obliga pe Berbeci să își schimbe perspectiva asupra unor aspecte importante din viață, în timp ce Jupiter le poate aduce noroc în dragoste și proiecte de succes.

Neti Sandu a explicat că Neptun va retrograda în zodia Berbec începând cu 7 iulie și va rămâne în această mișcare până în luna decembrie. În acest interval de timp, nativii vor fi nevoiți să se adapteze unei energii cu totul diferite.

„La Berbec avem Neptun care va retrograda din 7 iulie până în decembrie. O să dea o altă percepție. Berbecul nu este obișnuit cu acest musafir. E ca și cum ar veni unul care vorbește germană și tu nu știi nicio boabă. Cam așa este Neptun la ei acasă”, a explicat astrologul.

Potrivit acesteia, provocarea pentru Berbeci va fi să învețe să comunice și să se adapteze influențelor aduse de Neptun și Saturn, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna ușor de gestionat. Procesul de transformare îi poate ajuta să își redefinească prioritățile și să privească lucrurile dintr-o perspectivă nouă.

Veștile bune vin însă din partea lui Jupiter, care intră în zodia Leului și va avea un rol important în evoluția nativilor. Astrologul spune că această poziționare favorizează în special viața sentimentală. Astfel, există șanse mari ca Berbecii singuri să înceapă o nouă poveste de dragoste.

„Jupiter este în casa dragostei, deci se poate îndrăgosti. Mai sunt cuburi de gheață de la Saturn și o ceață de la Neptun, dar Jupiter are ce oferi bun”, a precizat Neti Sandu.

În plan profesional și al comunicării, Berbecii sunt sfătuiți să fie atenți la modul în care își exprimă opiniile. Marte, planeta care le guvernează zodia, îi poate face mai impulsivi, ceea ce ar putea genera tensiuni. În același timp, un proiect important le poate aduce recunoaștere și îi poate pune în valoare în perioada următoare.

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