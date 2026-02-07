Singura condiție a lui Mircea Lucescu pentru a se retrage de la naționala României! Gigi Becali l-a dat de gol: „Le e frică și oamenilor”

Mircea Lucescu întâmpină anumite probleme de sănătate și se află în aceste zile în spital. Antrenorul nu exclude un transfer în străinătate, dacă rezultatele nu vor fi cele dorite. Gigi Becali recunoaște că a vorbit cu Mircea Lucescu despre situația echipei naționale.

Antrenorul ar trebui să se afle pe banca tehnică la meciul pe care tricolorii îl vor purta, luna viitoare, cu echipa Turciei, dar, pentru moment, participarea acestuia este pusă sub semnul întrebării.

Gigi Becali dezvăluie că i-a propus lui Mircea Lucescu să îl lase pe Gică Hagi la cârma naționalei, iar el nu a respins ideea. Ba mai mult, a menționat că pentru Gică și-ar putea anunța retragerea.

Mircea Lucescu, despre retragerea de la naționala României

Gigi Becali susține că Mircea Lucescu își dorește să lase echipa națională de fotbal pe mâini bune, iar, în opinia lui, Gică Hagi este candidatul ideal. Rămâne însă de văzut cum vor evolua lucrurile.

„Eu am vorbit cu Mircea Lucescu acum ceva timp, vreo două săptămâni, când începuse să fie cu boala. I-am zis: ‘Bă, Mircea, ești un om de prea mare calitate, ești prea om bun. Ai 80 de ani, ai și bani mulți, trăiește-ți viața!’. Mi-a zis: ‘Bă, Gigi, dacă cineva vreo să o ia, dar să fie pe mâini bune…’.

Și eu i-am zis: ‘Uite, Gică!’. Cum să nu vrea? N-am vorbit cu Gică, dar Lucescu a zis: ‘Dacă Gică vrea, imediat mă retrag pentru el’. Dar le e frică și oamenilor. Nu știu ce s-a vorbit, dar eu așa i-am propus lui Lucescu”, a spus Gigi Becali, la Digisport.

Răzvan Burleanu, despre înlocuirea lui Mircea Lucescu

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a făcut câteva precizări despre viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei de fotbal. Pentru moment, totul ține de recuperarea cunoscutului antrenor, care vrea o opinie și de la medicii din străinătate.

„Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale. Am discutat constant, l-am vizitat în spital și pot să vă spun așa cum ați văzut și în comunicatul oficial că starea lui medicală s-a îmbunătățit. În continuare este internat în spital, nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Este sub control medical, așteptăm să fie externat. Lucescu își dorește încă o opinie medicală. Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat și totodată am simțit că a fost tratat cu foarte multă căldură și emoții. Lucescu și familia lui își doresc și a doua opinie din afara țării.

În perioada imediat următoare, se va deplasa în afara țării pentru un control medical, astfel încât în jurul datei de 20 februarie să știm exact care e situația medicală. Prioritatea numărul 1 este starea lui medicală”, a spus președintele Federației Române de Fotbal, potrivit Prosport.ro.

Răzvan Burleanu s-a ferit să vorbească despre cei care ar putea să îl înlocuiască pe Lucescu. El a evitat să spună dacă Gică Hagi intră în cărți.

„Nu aș vrea să discutăm în momentul de față despre variante pentru că nu ar fi corect față de selecționerul în funcție”, a adăugat el.

