Pensionarii din România care primesc sub 2.000 de lei după 30 de ani de muncă. Cum se calculează

De: Simona Tudorache 06/02/2026 | 14:35
Pensionarii se descurcă tot mai greu în România. Veniturile pe care le au nu le permit luxul de a duce o viață decentă. Trăiesc cu grija zilei de mâine și situația e departe de a se remedia. Guvernul oscilează și când vine vorba de ajutorul în bani pe care aceștia îl primeau de Paște și de Crăciun.

Pensionari cu 30 de ani munciți se trezesc cu pensii de mizerie, mai mici de 2.000 de lei, asta în timp ce magistrații au pensii de peste 25.000 de lei net. Totul e un haos și nimeni nu face nimic ca acest tablou să arate altfel.

La ora actuală, pensia medie este de 2.818 lei. Ba mai mult 900.000 de vârtnici au o pensie minimă de 1.281 de lei. În cazul lor, statul contribuie lunar, în medie, cu 500 de lei pentru ca ei să poată beneficia de acest venit. Altfel, pensia lor ar fi fost de 700 de lei, în medie.

Un pensionar care a lucrat 15 ani poate să obțină lunar 1.281 de lei. Cu toate astea, se poate întâmpla ca un vârstnic să aibă după 29 de ani munciți aceeași pensie. Astfel de cazuri sunt, însă, frecvente și au o singură explicație. Persoana respectivă a muncit pe salariu foarte mic, chiar minim, sau angajatorul nu i-a plătit ce trebuia. Pensionarul are doar 13,88 de puncte, ceea ce înseană că a avut contribuții foarte mici.

„După 29 de ani de muncă să ieși la pensie cu 1.251 lei, la care au mai adăugat 30 lei indemnizație socială sa va rotunjeasca la 1.281 cât e pensia socială. Foarte trist”, își strigă disperarea un pensionar.

Ministrul Muncii vrea ca pensionarii să primească un stimulent financiar

Ministrul Muncii, Florin Manole, își dorește ca pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 de lei să beneficieze de un ajutor financiar. El are convingerea că această categorie a resimțit din plin mărirea taxelor.

„Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și inflația de anul trecut. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie”, a spus Ministrul Muncii, Florin Manole.

Citește și: O nouă categorie de pensii va fi eliminată. Primeau între 6.000 și 18.000 lei

Citește și: Noua normalitate de pe piața imobiliară. Pensionarii au ajuns să își caute colegi de apartament

 

×