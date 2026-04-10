Valentin Sanfira, un nou atac la Codruța Filip după dezvăluirile de la Măruță: „Nu se poate nărui”

De: Andreea Stăncescu 10/04/2026 | 07:44
Ce a făcut Valentin Sanfira după declarațiile fostei soții, Codruța

Valentin Sanfira a reacționat public la scurt timp după declarațiile incendiare făcute de Codruța Filip despre divorțul și mariajul lor, lansând un mesaj care a atras atenția fanilor și a alimentat și mai mult tensiunile dintre cei doi. 

Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a luat prin surprindere publicul, mai ales că păreau să formeze unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. Povestea lor de dragoste a durat aproximativ opt ani și a fost încununată de o căsnicie care, cel puțin la exterior, părea armonioasă. Aparițiile publice și proiectele comune au consolidat imaginea unui cuplu fericit, însă, dincolo de această aparență, lucrurile nu ar fi fost atât de liniștite.

După declarațiile oferite de Codruța Filip, în care a vorbit deschis despre mariajul său și a scos la iveală numeroase detalii neașteptate, reacția lui Valentin Sanfira nu a întârziat să apară. La scurt timp, artistul a plecat din țară, având deja programat un concert pe care nu l-a anulat, alegând să urce pe scenă în fața publicului său, în ciuda momentului delicat prin care trece.

După concert, acesta a transmis și un mesaj cu subînțeles, care pare să fie o replică la cele spuse de fosta sa parteneră, sugerând că, în ciuda controverselor din viața personală, acesta își dorește să își păstreze focusul asupra carierei și a relației cu publicul său.

„Am muncit pentru asta de copil, de peste 20 de ani și nu se poate nărui cu vorbe goale. Mulțumesc public minunat!”, a scris Valentin Sanfira pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook

Cum a încercat Valentin Sanfira să ascundă divorțul

De-a lungul celor opt ani de relație, Valentin Sanfira și Codruța Filip au apărut împreună la numeroase evenimente și emisiuni, arătând cât de mult se iubesc. Anul acesta, însă, artistul a fost singur la filmările pentru Paște și a ales să rămână discret, evitând să vorbească despre problemele din viața personală.

„Ceartă între ei nu a fost. Ei păreau îndrăgostiți, așa mi s-a părut. Nu poți să știi ce s-a întâmplat în anii ăștia în care au stat împreună. L-am văzut acum, la filmările de Paște, doar pe Valentin. Cu el am filmat și nu a zis absolut nimic, am rămas șocată când am auzit. Spunea că ea e plecată, că are un angajament. Eram și cu Maria Cârneci acolo. Nimic nu părea nimic de divorț. Oricine zicea ceva de ei, el sărea în sus. Nu a dat de înțeles nimic. ” a declarat Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO

