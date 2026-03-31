Ce tarif are Loredana Pălănceanu de la Survivor? Cât cere pentru o ședință de meditații la Matematică

Profesoara de matematică Loredana Pălănceanu, cunoscută publicului după participarea la competiția Survivor 2026, revine la activitatea didactică după eliminarea din concurs. Prezența sa în emisiune a atras atenția nu doar asupra parcursului său din cadrul competiției, ci și asupra carierei sale din domeniul educației, unde activează de mai mulți ani.

Participarea la show-ul de televiziune i-a adus un venit considerabil. Conform informațiilor apărute în spațiul public, aceasta ar fi fost remunerată cu aproximativ 1.500 de euro pentru fiecare etapă parcursă. Având în vedere că a rămas în competiție timp de 12 etape, suma totală încasată se ridică la aproximativ 18.000 de euro, o valoare semnificativă pentru durata participării.

Ce tarif cere Loredana Pălănceanu pentru meditații

După experiența din cadrul emisiunii, Loredana Pălănceanu își reia activitatea obișnuită, concentrându-se atât pe predarea la clasă, cât și pe ședințele de meditații private. Aceasta oferă cursuri suplimentare elevilor de gimnaziu și liceu, în special celor care se pregătesc pentru examene importante precum Evaluarea Națională sau Bacalaureatul. Activitatea de pregătire suplimentară este organizată în mediul online, folosind instrumente moderne, precum tableta grafică, pentru a facilita interacțiunea și explicarea conceptelor matematice.

”ONLINE(folosesc tableta grafica).Ofer meditatii la matematică elevilor de gimnaziu și liceu, in special cu cei care au nevoie de rezultate bune la Bacalaureat(m1,m2,m3) și Evaluarea Natională(cl VIII).Chiar dacă sunteți in situatie de corijare nu ezitați să mă contactați.Programul il stabilim impreuna(ora si data). Puteti face si mai multe sedinte pe saptamână”, precizează în anunț.

Oferta de meditații este flexibilă, elevii având posibilitatea de a stabili programul în funcție de disponibilitate și nevoi. De asemenea, există opțiunea de a participa la mai multe ședințe pe săptămână, în funcție de nivelul de pregătire dorit sau de dificultățile întâmpinate la materie.

În ceea ce privește tariful practicat, o ședință de meditații cu durata de o oră și jumătate are un cost de 150 de lei. Prețul se aliniază nivelului pieței pentru meditațiile online la matematică, mai ales în cazul profesorilor cu vizibilitate publică, așa cum este și Loredana.