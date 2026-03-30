Câte mii de euro a primit eliminata Loredana Pălănceanu, de la Antena 1, pentru cele 12 săptămâni la Survivor 2026

De: Denisa Crăciun 30/03/2026 | 08:27
Ce sumă de bani a primit Loredana Pălănceanu, după ce a fost eliminată de la Survivor

Loredana Pălănceanu a fost eliminată de la Survivor 2026. Concurenta a plecat acasă după 12 etape. Suma pe care a primit-o pentru participarea la concurs este una colosală.

Survivor 2026 continuă. O altă concurentă a fost eliminată la finalul acestei etape. Războinicii au fost cei care au mai pierdut un coechipier. Este vorba despre Loredana Pălănceanu, faimoasa profesoară de matematică care predă și pe TikTok. Aceasta a reușit să lupte în competiție timp de 12 săptămâni. Concurenta s-a confruntat cu Ramona, însă a pierdut. Chiar dacă nu a reușit să câștige marele premiu, războinica a plecat acasă cu o sumă de bani uriașă.

Câți bani a primit Loredana Pălănceanu

Emisiunea Survivor România, difuzată pe Antena 1 este una dintre cele mai îndrăgite de români. Concurenții au plecat în Republica Dominicană acum trei luni. După 12 săptămâni de competiție, o altă concurentă a fost eliminată. Loredana Pălănceanu a plecat acasă, după ce s-a luptat cu Ramona. Cele două războinice au fost votate de ceilalți coechipieri, iar rezultatul a făcut ca pentru Loredana să fie ultima luptă.

Deși nu a câștigat marele premiu pus în joc, profesoara de matematică a primit mii de euro pentru cele trei luni petrecute în Dominicană. Aceasta a primit pentru fiecare etapă 1.500 de euro. După un calcul simplu, dacă a rezistat 12 săptămâni, suma finală ajunge la 18.000 de euro.

Ce reacție a avut concurenta după ce a fost eliminată

Ediția din data de 29 martie, nu a fost una norocoasă pentru Loredana Pălănceanu. Războinica a luptat până la final, însă după duelul care a trimis-o acasă a mărturisit că ar fi vrut să câștige, dar a fost o experiență unică de care s-a bucurat până la ultimul moment. De asemenea, aceasta a explicat că nu i-a fost deloc ușor în Republica Dominicană, dar și-ar fi dorit să rămână în continuare în competiție.

Și eu mi-am dorit foarte mult. Poate nu a fost seara mea sau nu am fost destul de determinată. Am vrut să câștig. Felicitări, Ramona! Ai fost mai bună în seara asta, mă bucur pentru tine. Este o experiență. Mi-am depășit limitele, am murit de foame, am trăit, m-am obișnuit să rezist cu atâția oameni două luni de zile. Credeți-mă, n-a fost ușor, înțelegeți și voi și eu vă înțeleg pe voi. Sunt tristă așa, voiam să rămân, a spus Loredana Pălănceanu.

