Ramona Micu, în lacrimi după eliminarea lui Andrei Beleuț: ”Se simte puternic absența lui”

Andrei Beleuț a părăsit competiția Survivor după duelul pierdut în fața lui Lucian Popa. Eliminarea lui a provocat reacții neașteptate în tribul Războinicilor, unde mai multe concurente au părut afectate de plecarea lui.

Lucian Popa, cel care a rămas în concurs, a comentat situația și s-a arătat surprins de faptul că fetele au fost emoționate de eliminarea lui Andrei Beleuț, deși tot ele l-au trimis la duel.

Lucian Popa îşi acuză coechipierii de falsitate

Concurentul a subliniat că voturile au venit chiar din partea celor care ulterior au izbucnit în lacrimi.

„Beleuț a fost votat de toate fetele din trib, care, ulterior au început să plângă, când el a ieșit, și înainte de duel (…) Deci, fetele l-au votat, l-au trimis la luptă cu mine, am intrat și eu la luptă trimis de către Maria, care a câștigat colanul (…) Fetele au dovedit încă o dată că l-au dat afară pe Beleuț”, a declarat Lucian Popa, la Survivor.

Ramona Micu, în lacrimi după eliminarea lui Andrei Beleuţ

Ramona Micu s-a numărat printre concurentele vizibil afectate de eliminare. Aceasta a recunoscut că între Andrei Beleuț și restul echipei au existat momente tensionate, însă consideră că acesta avea un rol important în dinamica grupului.

„Eu abia la duel am realizat mai multe lucruri în ceea ce îl privește pe Beleuț. Cred că Beleuț este un om care a avut parte de mult bullying pe timpul vieții și are un mecanism de apărare prin toate replicile acide. Îmi pare extraordinar de rău că a plecat, pentru că știu ce a însemnat competiția asta pentru el. Se simte puternic absența lui Beleuț, pentru că el era sufletul echipei, el vedea lucrurile pozitive, chiar dacă toată lumea se lua de el, el spunea Hai echipă, că o să fie bine”, a declarat Ramona Micu.

CITEŞTE ŞI: Andrei Beleuț s-a întors piele și os! A slăbit 30 de kilograme la Survivor

Câți bani a primit eliminatul Beleuț de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026