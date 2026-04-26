Îți mai amintești de t-Short? Ce s-a întâmplat cu solista Carmen Ionescu după anii de glorie

Cine își mai amintește oare de trupa t-Short? Deschizători de drumuri, trupa dance a anilor 90 a avut un parcurs fabulos apoi de o traiectorie asemănătoare unei stele căzătoare. În mai puțin de un deceniu, visul frumos s-a terminat. Între timp, solista trupei, Carmen Ionescu și-a reorientat cariera.

Trupa t-Short, formată din : Carmen Ionescu, Eric Stoica și Cosmin Murea a fost printre primele trupe dance din România. Acum, la mai bine de 27 ani de la ultimul hit, vom arunca o privire asupra solistei trupe, Carmen Ionescu, sarea și piperul formației din anii 90.

Când s-a format trupa t-Short și care a fost parcursul?

În 1994, Cosmin Murea a decis să își facă alături de câțiva prieteni o trupă, așa era moda atunci. Carmen Ionescu s-a alăturat formației în primă fază ca dansatoare, dar apoi, când Cosmin a observat că știe să cânte, Carmen a devenit solista formației. Puțini știu că ea avea și 4 ani de canto la activ. La început au cântat coveruri dar în 1995 au lansat deja primul hit,”Noapte de vis”.

Numele formației ”t-Short” este inspirat, la fel ca și genul muzical, din moda trupelor americane, iar modelul principal a fost formația E-Type. Look-ul, de asemenea, a fost inspirat tot despre Ocean, și este important de precizat că nu aveau un designer, s-au descurcat singuri.

Care a fost apogeul și de ce s-au despărțit?

Apogeul formației a fost atins în 1999, atunci când au lansat și hit-ul ” Ești ca un înger”. Existau și câteva videoclipuri, unul dintre ele având un delay între sunet și imagine dar la ce foame de muzică era atunci pe piață, nu conta. De altfel primul lor album s-a vândut ca pâinea caldă, 100.000 de casete originale și peste 1 milion pe piața neagră. Ceea ce nu le-a folosit prea mult căci piața neagră își păstra banii.

În anul 2001 trupa s-a despărțit, membrii punându-se de acord că vremurile încep să se schimbe. Era perioada în care manelele și combinațiile dintre dance și manele intrau în prim plan, trupa LA nivelând totul în cale.

Ce face acum talentata solistă a trupei?

După o încercare nereușită de come-back în anul 2005, formația s-a despărțit definitiv, iar Carmen a luat calea învățăturii, decizând să își termine studiile. A făcut o facultate, apoi un master, iar pentru o vreme a fost designer grafic pentru un hotel de 5 stele din București. În jurul anului 2023, aceasta declara pentru un cotidian că acum activează în domeniul contabilității.

Totuși CANCAN.RO a cercetat mai îndeaproape și am aflat că vocea îndrăgită a anilor 90 este în continuare freelancer, și are propriul site de creație și design grafic. Contul ei de Facebook este privat, toate informațiile sau postările sunt doar pentru prieteni. Am avut acces la o singură fotografie, cea de profil, care ne-o prezintă într-o lumină nouă, blondă, foarte asemănătoare cu momentul 2013, atunci când CANCAN.RO a reușit să prezinte câteva fotografii exclusive cu ea.

Oricum ar fi prezentul, Carmen Ionescu poate fi mândră de ea și suntem siguri că a rămas cu amintiri frumoase din perioada ei de glorie, la fel cum au rămas milioane de români nostalgici după piesele lor ale cărori refrenuri și versuri le revin instantaneu în minte.

