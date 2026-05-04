Oana Lis este în doliu! Vedeta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare

Familia Oanei Lis este în doliu! Bunica vedetei a murit recent, iar vestea a fost anunțată chiar de către ea. Aceasta trece printr-o perioadă extrem de dificilă după pierderea unei persoane foarte apropiate sufletului ei.

Oana Lis traversează unul dintre cele mai dificile momente din acest an, după pierderea bunicii sale. Vedeta a primit vestea cu multă durere și se pregătește acum să o conducă pe ultimul drum. Cu doar o zi înainte de tragedie, aceasta a publicat un mesaj emoționant, care a impresionat profund.

A murit bunica Oanei Lis

Oana Lis a anunțat luni, pe rețelele de socializare, că bunica ei a încetat din viață. Vedeta era foarte apropiată de ea și obișnuia să o viziteze ori de câte ori avea ocazia. Tocmai de aceea, pierderea suferită a afectat-o profund.

„S-a dus mamaie… Off, Dumnezeu să o odihnească”, a scris Oana Lis în mediul online.

În aceste clipe grele, Oana Lis îl are aproape pe Viorel Lis, care îi oferă sprijin în timp ce își ia rămas bun de la bunica sa. După anunțul trist făcut pe rețelele de socializare, vedeta a primit numeroase mesaje de încurajare și compasiune din partea celor care o urmăresc.

Oana Lis i-a fost alături bunicii până în ultimele momente. În ultimele zile, starea de sănătate a acesteia s-a deteriorat, iar vedeta a sperat până în ultima clipă că situația se va îmbunătăți, mărturisind cât de mult își dorește să o mai aibă lângă ea.

Vedeta ar fi prevestit momentul

Cu aproape 24 de ore înainte ca bunica ei să se stingă din viață, Oana Lis a făcut o postare emoționantă. Vedeta a publicat o imagine cu femeia și a făcut mărturisiri despre relația foarte apropiată pe care a avut-o cu ea.

„Nu știi niciodată când faci ultima poza cu cineva. Când e ultima îmbrățișare . Poza asta cu mamaie e de acum vreo 5 ani în urma, cand a fost ea ultima data la mine. Știu ca mulți dintre voi ma mai întreba de ea, o stiu de cand mergeam împreună pe la emisiuni. Acum, zilele astea, mamaie nu se simte asa bine, e vârsta, bătrânețea, toate adunate, dar pe mine ma doare ca pentru mine a fost mai mult decât o bunica, a fost de multe ori mama pe care n-am avut-o. E tot ceea ce știu de când ma știu. Va rog sa va rugați cu mine, dacă se poate sa-si mai revină, ca as vrea sa o mai am puțin în viata mea. Dacă se poate, te rog, Doamne, sa-i mai aud vocea si sa avem glumele noastre, oricum facă-se voia Domnului, ca întotdeauna”, a transmis Oana Lis.

CITEȘTE ȘI: Oana Lis s-a postat plângând. Ce a pățit vedeta: „Viața m-a îngenuncheat încă o dată”

Oana și Viorel Lis au pătimit de sărbători! Ce au pățit cei doi: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”