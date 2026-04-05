Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”

Andreea Bănică a avut parte de o surpriză deosebită chiar înainte de Paște, cu ocazia Floriilor. După o perioadă dificilă, în care ea și familia sa au suferit pierderea unui membru drag, cățelul Nino, în viața lor a apărut un nou patruped menit să le aducă din nou bucurie și echilibru. Venirea micuțului blănos în viața cântăreței nu a fost doar un prilej de bucurie, ci și un moment de reflecție. Andreea Bănică a recunoscut că acest nou început a trezit în sufletul ei emoții puternice, legate de pierderea unui animal de companie pe care l-a iubit enorm . Artista a prezentat noul membru al familiei, un cățel adorabil pe nume Rutzy, care a adus rapid zâmbete, dar și o avalanșă de amintiri sensibile. Andreea Bănică are un nou câine

Andreea Bănică a vorbit deschis despre faptul că, deși a simțit o oarecare vinovăție în a-și deschide din nou inima, a realizat că iubirea nu trebuie limitată la o singură experiență. Noul cățel a reușit deja să se apropie de sufletul ei prin comportamentul jucăuș și afecțiunea pe care o oferă tuturor.

Rutzy pare să fi devenit rapid parte din familie, ocupând un loc special și aducând energie pozitivă în viața tuturor. Pentru Andreea Bănică, acest moment marchează nu doar un cadou de Florii, ci și un pas important spre vindecare, demonstrând că, după pierdere, există întotdeauna loc pentru noi începuturi și pentru o altă formă de iubire.

„…El este Rutzy… ce pot să mai spun? Așa cadou frumos de Florii! Nu s-au lăsat până nu au luat un cățel care să îmi aduca aminte de Nino și tare mi-a răscolit inima și amintirile. Parcă mă simt vinovată. Ieri a fost ultima zi în care am pupat urna lui Nino și îi spuneam că nu voi iubi niciodată cum l-am iubit pe el, însă și alții merită o șansă. Rutzy are mirosul lui… are finețea lui, este foarte jucăuș și m-a prins. Va fi inima și sufletul nostru. Bine ai venit în familia noastră, iubire mică. Să ne fii zâmbetul și bucuria vieții. La mulți ani vouă cu nume de flori! Să aveți parte de bucuriile vieții ca și noi!”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Nu e o glumă! Cât costă să închiriezi o rochie de mireasă creată de Brigitte Pastramă

Fiul cel mare al lui Britney Spears a renunțat la numele de familie al lui Kevin Federline pe rețelele sociale