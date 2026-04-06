Prognoza meteo azi, 6 aprilie 2026. Cum va fi vremea în Lunea Mare

Meteorologii ANM au publicat raportul cu prognoza meteo pentru luni, 6 aprilie. Ne vom bucura de o zi de primăvară cu temperaturi ridicate, peste mediile multianuale specifice perioadei. Află din rândurile următoare cum va fi vremea în București și în restul României!

În ziua de luni, 6 aprilie 2026, începând cu ora 9:00, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade Celsius.

Prognoza meteo de azi, 6 aprilie 2026

Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, cu înnorări în restul zonelor. Se anunță ploi slabe pe timpul zilei în Moldova, Maramureș, Crișana și în Transilvania, iar noaptea în Dobrogea și Moldova.

La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare pe timpul nopții, mai ales în Carpații Orientali. Vor fi ploi cu caracter de aversă și descărcări electrice.

Vântul va sufla cu intensitate în majoritatea zonelor, cu viteze mai mari în nordul țării – 50-60 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor avea și 80-90 km/h. Temperaturile se vor încadra între -2 și 10 grade, iar dimineața și noaptea vor apărea ceața și bruma.

Vremea de azi în București

În Capitală, prognoza meteo pentru Lunea Mare vine cu vești bune! Cerul va fi senin pe timpul zilei, cu înnorări pe înserat și timpul nopții.

Vântul va sufla moderat, cu rafale de 35-40 km/h, iar temperaturile vor fi ridicate pe timpul zilei. Bucureștenii se vor bucura de 22-23 de grade ziua și 7-8 grade Celsius noaptea.

Vremea în marile orașe din România

La Cluj-Napoca , temperaturile vor atinge 19 grade Celsius, deci va fi mai cald decât în Duminica Floriilor. Sunt posibile ploi pe alocuri la orele prânzului, iar vântul va sufla cu putere, atingând și 30 km/h. Soarele va răsări la 06:56 și va apune la 20:01.

, maximele vor urca spre 20 de grade, cu posibilitatea de ploi pe alocuri pe la orele 15:00. Vântul va sufla cu rafale de 18 km/h. Soarele va răsări la 07:06 și va apune la 20:10.

, ziua va aduce temperaturi de 22 grade, cu 85% șanse de ploi pe alocuri. Vântul va bate puternic, cu rafale de 29 km/h. Soarele va răsări la 06:39 și va apune la 19:46.

, vremea va fi însorită, cu temperaturi de până la 21 de grade Celsius. Vântul va bate cu rafale de 15 km/h, iar soarele va răsări la 06:57 și va apune la 19:58. Nu sunt șanse de ploaie.

, temperatura maximă va fi de 16 grade și nu sunt așteptate ploi. Vântul va bate cu 17 km/h, iar vremea va fi însorită. Soarele va răsări la 06:38 și va apune la 19:39.

În Brașov, temperaturile vor fi mai scăzute, cu o maximă de 14-15 grade. Sunt anunțate ploi pe alocuri, cu precipitații de 1 mm și rafale de vânt de 20 km/h. Soarele va răsări la 06:49 și va apune la 19:52.

