Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani

Georgiana, o tânără româncă în vârstă de 25 de ani, a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii distruse de explozia puternică produsă în orașul german Görlitz. Salvatorii au căutat-o fără oprire timp de mai multe zile, într-o operațiune dramatică desfășurată contracronometru, însă intervenția s-a încheiat tragic după descoperirea trupului neînsuflețit al tinerei.

Explozia a distrus aproape complet imobilul, iar echipele de intervenție au lucrat în condiții extrem de dificile pentru a încerca să găsească supraviețuitori. Peste 100 de pompieri, experți în demolări și salvatori au participat la misiune, folosind echipamente speciale, camere de supraveghere și microfoane sensibile pentru a detecta eventuale semne de viață printre ruine.

La un moment dat, autoritățile au identificat mai multe goluri de aer în subsolul clădirii, ceea ce a alimentat speranța că persoanele dispărute ar putea fi încă în viață.

Salvatorii nu au mai putut face nimic pentru Georgiana

În timpul intervenției, salvatorii au îndepărtat mare parte din moloz cu mâinile, pentru a evita prăbușirea altor porțiuni ale clădirii și pentru a nu pune în pericol eventualii supraviețuitori. Totuși, în jurul orei 23:00, speranțele s-au spulberat după ce trupul Georgianei a fost găsit sub dărâmături.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei acumulări de gaze care ar fi provocat deflagrația, însă cauza exactă a tragediei nu a fost stabilită până acum. Proprietarul clădirii a declarat că imobilul nu avea sobe sau centrale pe gaz, deși prin zonă trec mai multe conducte de alimentare.

Georgiana provenea din Cernavodă și urma să se căsătorească peste doar câteva luni. Ea și logodnicul său plănuiau să își înceapă o nouă viață în Germania. Rudele și apropiații au plecat de urgență în Görlitz după producerea tragediei, în timp ce autoritățile continuă căutările pentru o altă persoană dispărută, un bărbat cu cetățenie germană și bulgară.

