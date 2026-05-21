Salariul unui casier de supermarket în Elveția i-a uimit pe români. Cât poate câștiga, de fapt, într-o lună

De: Denisa Crăciun 21/05/2026 | 09:42
Cât câștigă un casier în Elveția
Salariile din supermarketurile elvețiene îi atrag pe francezi să lucreze peste graniță. Pe de altă parte, chiar dacă veniturile sunt mai mari, cheltuielile zilnice sunt pe măsură. Astfel, costurile ridicate reduc avantajele unui salariu mare.

Fiecare țară are un salariu minim stabilit. Între Franța și Elveția, de exemplu, diferențele sunt colosale. Din acest motiv, mulți francezi optează pentru un loc de muncă peste graniță. Veniturile elvețienilor au uimit pe toată lumea, inclusiv pe români, având și un număr mare de cetățeni stabiliți acolo. Cu toate acestea, ritmul intens, programul prelungit, dar și cheltuielile zilnice sau lunare sunt uriașe, astfel că pentru mulți oameni nu mai constituie deloc un avantaj salariul pe care îl primesc.

Mulți francezi aleg să lucreze în Elveția, deoarece diferențele sunt colosale. Totuși, deși salariul este mai mare și responsabilitățile sunt mai multe. Concret, în magazinele elvețiene, casierii nu se ocupă doar de încasarea banilor, ci și de aprovizionare, recepționarea mărfurilor și să întrețină curățenia în interiorul supermarketului. Programul de muncă este mai lung, astfel că angajații își petrec 41 sau 42 de ore la muncă.

Un casier la început de drum din Elveția câștigă lunar în jur de 4.500 de franci elvețieni brut, în sistem de plată de 13 luni. De asemenea, în anumite magazine de tip discount, salariul poate fi de 4.700 sau 4.760 de franci brut, adică echivalentul a 4.800-4.900 de euro. Pe de altă parte, după plata contribuțiilor sociale, angajații rămân cu aproximativ 3.800-3.900 de franci elvețieni, mai exact 3.900-4.000 de euro înainte de impozitare.

Astfel, dacă facem o comparație cu veniturile pe care le câștigă un angajat în Franța, diferența este de 1.700-1.800 de euro net pe lună pentru un program de lucru mai redus. De asemenea, principalele cheltuieli care fac salariul uriaș să scadă considerabil pentru un angajat din Elveția sunt asigurarea medicală obligatorie, chiriile care sunt foarte ridicate, costurile de transport și în final cheltuielile pentru creșterea unui copil. În plus, francezii care fac naveta trebuie să plătească sume importante pentru carburant și taxe de drum.

Dacă facem referire la România, un casier câștigă lunar 3.700 de lei, un șef de tură în jur de 4.000 de lei net, iar un director de magazin 5.000 de lei. Pentru un manipulant de marfă salariul este mai mic și este aproximativ 3.400 de lei, iar un lucrător comercial primește lunar în jur de 3.500 de lei.

