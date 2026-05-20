Un sibian de 58 de ani a ajuns în stare critică la spital, după ce a fost aruncat din căruță și târât de cal

Un nou accident grav provocat de un atelaj hipo a avut loc în județul Sibiu. Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în stare critică la spital, după ce a pierdut controlul căruței, s-a izbit de un stâlp și a fost târât de cal zeci de metri. Incidentul vine la mai puțin de 24 de ore după ce o tânără însărcinată a fost, la rândul ei, târâtă de un cal și internată în stare foarte gravă la ATI.

Accidentul s-a produs miercuri, în localitatea Benești, din zona Agnita, iar autoritățile au intervenit de urgență după ce bărbatul a fost găsit inconștient. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, victima conducea un atelaj hipo pe strada principală din localitate în momentul în care a pierdut controlul direcției de mers.

A intrat cu căruța într-un stâlp și a fost târât de cal

Conform primelor cercetări efectuate de polițiști, căruța condusă de bărbat a intrat într-un stâlp aflat pe marginea drumului. În urma impactului, sibianul în vârstă de 58 de ani a fost aruncat din atelaj și a rămas prins în chingile calului.

„Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 58 de ani, domiciliat în localitatea Benești, în timp ce conducea un atelaj hipo, ar fi pierdut controlul direcției de mers și ar fi intrat cu atelajul într-un stâlp. În urma impactului, bărbatul a căzut din atelaj și, din cauza blocării în chingi, a fost târât de cabalină pe o distanță de aproximativ 10 metri”, a transmis Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Polițiștii au deschis cercetări pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Bărbatul era în comă la sosirea medicilor

La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și ale ISU. Medicii l-au găsit pe bărbat în stare extrem de gravă, inconștient și cu multiple traumatisme severe. SAJ Sibiu a transmis:

„Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit cu un echipaj cu medic în localitatea Benești, la un accident unde un bărbat de 58 de ani a fost rănit grav în timp ce conducea un atelaj. La sosirea echipajelor, bărbatul se afla în comă și prezenta traumatisme cranio-cerebrale, toracice și de bazin.”

Cadrele medicale au fost nevoite să îl intubeze și să îl stabilizeze înainte de transport. Vasile Scridon, purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, a mai precizat:

„Împreună cu echipajele ISU, bărbatul a fost asistat medical, intubat, imobilizat și transportat la UPU Târgu Mureș cu elicopterul SMURD, el fiind în stare gravă.”

Al doilea caz grav în mai puțin de 24 de ore

Accidentul din Benești vine la foarte scurt timp după un alt incident dramatic petrecut în județul Sibiu. O tânără însărcinată, în vârstă de 21 de ani, a ajuns în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu după ce a fost târâtă de un cal aproximativ 300 de metri, în localitatea Hamba.

Femeia a fost găsită inconștientă de echipajele SMURD și transportată de urgență la spital. Călin Boar, purtătorul de cuvânt al spitalului, a explicat:

„Pacienta a fost preluată de UPU la data de 19.05.2026, internată în secția Neurochirurgie și transferată în secția ATI cu stare generală foarte gravă. Continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate.”

Cele două incidente grave petrecute în mai puțin de două zile au atras atenția asupra pericolelor asociate utilizării atelajelor și animalelor nesupravegheate, mai ales în zonele rurale.

