Andreea Bănică trece prin momente dificile. Artista a pierdut una dintre cele mai dragi ființe din viața. „Atât de dureros”

Andreea Bănică trece prin momente de suferință. Vedeta a pierdut una dintre cele mai dragi ființe din viața ei. Cu lacrimi în ochi, artista le-a povestit fanilor săi ceea ce s-a întâmplat.

Blondina trece printr-o perioadă foarte dificilă, deoarece una dintre cele mai dragi ființe din viața sa s-a stins din viață. Vedeta a postat recent un mesaj de-a dreptul emoționant. Cu lacrimi în ochi, Andreea Bănică a făcut anunțul că Nino, cățelul care i-a fost alături în ultimii 16 ani, a murit. Se pare că în ultimele zile patrupedul a dat mai multe semne că momentul decisiv se apropie. Artista a încercat din răsputeri să își mențină tăria de caracter, doar că lucrurile au devenit din ce în ce mai dificile pe zi ce trecea. Nino suferea din ce în ce mai mult, fiind foarte bătrân.

Andreea Bănică a făcut tot posibilul să-i aline suferința celui mai bun prieten al său. Știa că ziua în care n-o să-l mai aibă aproape pe Nino se apropia cu pași repezi. În încercarea de a trece mai ușor peste ceea ce i se întâmpla, vedeta și-a ținut fanii la curent în legătură cu starea de sănătate a cățelului. Din nefericire, în cursul zilei de marți, patrupedul a avut mai multe crize, moment în care artista l-a dus de urgență la spital. Medicii veterinari nu i-au dat vești bune, iar ceea ce a urmat a întristat-o foarte tare pe cântăreață.

Anunțul trist a venit în această dimineață, atunci când Nino și-a dat ultima suflare.

Mai mult, vedeta se aștepta încă de ieri ca prietenul ei cel mai bun să-și ia rămas bun.

„De dimineață, Nino a căzut din picioare și a urlat atât de tare încât am crezut că mor cu el odată… După criză i-a dat Lucian să mănânce și a mâncat cu poftă mare, apoi am stat 2h cu el până am crezut că este mai bine.

Am plecat după cu copiii la școală și când m-am întors făcuse din nou aceeași criză…

L-am urcat în mașină și am pornit spre spital și când așteptam să îl preia și-a dorit să coboare din pătuț. L-am lăsat pe jos crezând iar că este mai bine (speranța moare ultima)! Doar am crezut, pentru că s-a lăsat pe vine și mi-am dat seama că nu este in regulă, l-am luat în brațe… a dat capul pe spate și a răcnit de durere!!! Odată cu el, și inima mea…

nu știu dacă plec de aici cu el viu acasă sau… 🙏 Atât de dureros… ”, a fost mesajul pe care l-a transmis artista în cursul zilei de marți.