Vedeta din România care se machia înainte să ducă gunoiul. „Acum am încredere în mine”

Andreea Bănică se numără printre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. Are o carieră muzicală de peste două decenii, pentru care a muncit pe brânci. Pe lângă faptul că este o cântăreață foarte cunoscută, aceasta se poate numi și o influenceriță de succes căci este foarte urmărită în mediul online, acolo unde împărtășește cu fanii ei, activitățile pe care le are în viața de zi cu zi.

Andreea Bănică are 45 de ani și o carieră de invidiat. Este de ani buni pe sticlă sau în fața oamenilor care o îndrăgesc, bucurându-se de un succes enorm în tot ceea ce face. Pe lângă faptul că este o cântăreață celebră, vedeta TV a devenit și o influenceriță cunoscută. Este prezentă mereu în mediul online, unde îi place să țină legătura cu fanii ei, unde împărtășește cu internauții activități din viața ei.

Pe internet există o mulțime de vedete din showbizul de la noi, care folosesc filtre de înfrumusețare atunci când fac anumite postări. Concret, fotografiile ori videoclipurile postate pe rețelele de socializare au parcă nevoie de puțină îmbunătățire.

Gurile rele spun că unele influencerițe au devenit dependente de aceste filtre și au uitat ce înseamnă frumusețea naturală. Ei bine, Andreea Bănică nu se ascunde prea des în spatele filtrelor, însă recunoaște că de multe ori simte că fotografiile ei postate pe internet au nevoie de câteva îmbunătățiri, la care și recurge.

Pe lângă acest lucru, cunoscuta artistă recunoaște că erau vremuri când nu ieșea din casă nemachiată. Până și când ducea gunoiul, aceasta prefera să-și pună machiaj pe față. A renunțat la aceste obiceiuri și spune că are încredere în ea.

„În ceea ce privește filtrele, într-adevăr, am și eu anumite filtre, cred că avem cu toții asta, doar că le folosesc atunci când mă trezesc și n-am chef să-mi văd fața de dimineață, că-s foarte obosită și mai mereu nu am timp de somn. Și folosesc dimineața, dar am momente când îmi arăt fața și chipul, pentru că nu mă ascund de nimeni și nu m-am ascuns niciodată.

Poate pe vremuri aveam problema asta, însă de ceva timp am mai multă încredere în mine. Mă cunosc foarte bine, am încredere in mine. Știu când arăt bine, cum arăt bine. Înainte, pe vremuri, nu duceam gunoiul nemachiată. Știam că erau paparazzi după mine, peste tot. Astăzi, ies și în pijamale până la colț, să mă duc la magazin să îmi iau ceva de mâncare. Nu am o problemă cu asta. Asta vine odată cu încrederea în sine”, a spus Andreea Bănică, la Kanal D2.