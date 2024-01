Andreea Bănică a pus frână! Vedeta încearcă să mențină sub control una dintre pasiunile sale care îi consumă cei mai mulți bani: „Gata! Mă opresc”

Andreea Bănică este acum o artistă de succes și are o situație materială bună. O bună parte din banii pe care îi produce îi cheltuiește pe obiecte vestimentare, asta pentru că este o împătimită a shoppingului. Însă, vedeta a pus frână, a făcut inventarul garderobei și a decis să nu mai arunce banii în această direcție.

Andreea Bănică admite că dă destul de mulți bani pe haine, pantofi sau genți, așa că a decis că este cazul să se oprească. Recent, vedeta a făcut curățenie în dressing și a ajuns la concluzia că are prea multe haine, așa că a decis să scape de o parte din ele. Cât cheltuiește cântăreața pe mica ei pasiune?

Andreea Bănică este pasionată de shopping și nu de puține ori se lasă purtată de val și achiziționează piese vestimentare cu un preț destul de piperat. Însă, artista spune că face asta pentru că atunci când era mică aceste lucruri îi cam lipseau, iar în adolescență ținutele sale erau formate din haine împrumutate sau rochiile modificate ale mamei.

Așa că atunci când a început să își permită, vedeta a dat iama în magazine, însă acum vrea să se oprească din acest sport. Recent, cântăreața le-a mărturisit internauților că a ajuns la concluzia că are prea multe haine, așa că va pune frână la shopping.

Aceasta și-a făcut curățenie în dressing și a decis să scape de mare parte din piesele vestimentare acumulate de-a lungul timpului. Vedeta și-a înjumătățit garderoba și plănuiește să nu mai treacă prea curând prin magazine.

„La ora asta fac curat, după 10 luni. În sfârșit îmi așez și eu din haine. Dar gata! Mă opresc că nu mai pot. Abia aici am reușit să termin, partea aceasta.(…) Renunț la mai bine de jumătate din ele! Am tot strâns în timp… asta pentru că nu am avut când eram mică”, le-a spus Andreea Bănică fanilor.

Așa cum spuneam, una dintre pasiunile Andreei Bănică este shoppingul. Vedeta adoră să se plimbe prin magazine, iar de multe ori lasă la casă sume semnificative.

Însă, deși recunoaște că are poate prea multe haine și cheltuiește puțin cam mult pe accesorii, Andreea Bănică spune că mare parte dintre acestea le achiziționează în numele meseriei sale, căci nu poate apărea în fața publicului oricum.

„Pot să cheltui 1.000 de lei, pot să cheltui 2.000 sau 5.000 de lei, depinde. Am piese vestimentare în garderobă, pantofi și genți, am început să mi le permit după o anumită vârstă, după ce mi-am dat seama că am muncit atât de mult, încât merit să îmi iau o poșetă. Nu am zeci de genți, zeci de pantofi. Am, dar să nu exagerăm.

Sunt un artist care are nevoie de piese vestimentare, are nevoie de haine, are nevoie să arate bine în fața publicului și până la urmă este vorba despre respectul pe care îl ai pentru publicul tău. Atunci când ajungi la un eveniment trebuie să fii impecabil”, declara Andreea Bănică.