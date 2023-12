Andreea Bănică, pe patul de spital. Vedeta s-a plâns de dureri cumplite: ”Am fost nevoită să îndur”

Andreea Bănică (45 de ani) trece printr-o perioadă delicată. Artista nu s-a simțit deloc bine în ultimele zile și a ajuns de urgență la spital. Vedeta le-a povestit fanilor de pe Instagram cum de s-a ajuns într-o astfel de situație, dar și cum a fost nevoită să îndure niște dureri cumplite.

Andreea Bănică și-a îngrijorat comunitatea de pe rețelele de socializare. În urmă cu o zi a publicat o fotografie din spital, în timp ce i se administrează un tratament împotriva durerilor. Artista le-a mărturisit fanilor că a avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza unor migrene insuportabile.

Vedeta a fost supusă unui set complet de analize pentru a vedea cu exactitate cauza care i-a provocat starea de rău. Se pare că nu este prima dată când are de-a face cu astfel de momente.

”Ieri am ajuns cu dureri mari la clinică. Se pare că mai rău decât am fost în vară. Ieri m-a durut îngrozitor capul mai că îmi venea să plâng! Nu mi-a trecut cu nimic! Am făcut fizioterapie, apoi mi-au analizat postura. Clar ceva m-a descentrat. Am de făcut un RMN, iar mai pe seară merg din nou la ortoped. Super, ce să zic?”, a scris Andreea Bănică, pe Instagram.

Andreea Bănică a devenit o persoană publică destul de sinceră și activă pe rețelele de socializare. Nu de puține ori își informează fanii despre noile schimbări din viața ei și chiar nu se ferește să apară fără strop de machiaj. Într-una din postările sale de pe Instagram, artista le-a mărturisit utilizatorilor că nu îi este rușine să iasă din casă nemachiată și chiar se mândrește cu un ten impecabil.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andreea Bănică recunoaște că în ultima perioadă a vizitat cam des cabinetul medicului. Consideră că indiferent de vârstă, statut sau carieră, o femeie trebuie să se întrețină și să aibă grijă de ea, principiu insuflat de tatăl său. Vezi aici interviul complet.

”În ultima perioadă, da (n.r. ”se caută” de probleme de sănătate ), ce crezi, se vede?! Trebuie să am grijă de mine, că așa este normal să aibă grijă de ea o femeie, o femeie care are copii acasă, care-i căsătorită. Și chiar dacă nu e căsătorită , nu are copii acasă, trebuie să aibă grijă de ea. Și apoi are grijă de restul. Am foarte mare grijă de imaginea mea și pun preț pe ea, am pus preț de mică. Tatăl meu mi-a insuflat treaba asta, să arăt bine, să fiu frumoasă, să mă mențin, să fac sport. Și fac cât se poate”