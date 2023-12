Andreea Bănică vrea la estetician, dar soțul ei nu o lasă! Artista îl va păcăli: ”Vreau o singură operație, e o necesitate!”

Andreea Bănică a făcut furori la ELLE STYLE AWARDS 2023, eveniment găzduit la Palatul Parlamentului. CANCAN.RO a surprins tot ce era mai important de la gală, prin urmare nu am fi putut să o ratăm pe fosta componentă a trupei Blondy. Artista a oferit un interviu exclusiv de senzație, în care a vorbit deschis despre modul în care trece proba timpului, arătând întotdeauna exemplar.

Se pare că tatăl artistei ar fi avut un rol crucial în ceea ce privește întipărirea acestui principiu de conduită pentru vedetă. Pe de cealaltă parte, soțul Lucian Mitrea nu a prea încurajat-o pe Andreea Bănică să-și facă operații estetice, deși interpreta și-ar fi dorit.

( NU RATA: ANDREEA BĂNICĂ N-A MAI SUPORTAT ȘI A AVUT PUTEREA SĂ SPUNĂ TOT ADEVĂRUL DESPRE BĂTĂILE ÎNCASATE. MĂRTURISIRI EMOȚIONANTE DIN VIAȚA VEDETEI )

Andreea Bănică: „Am foarte multă grijă de imaginea mea. Tatăl meu mi-a insuflat treaba asta!”

CANCAN.RO: „Te cauți” des de problemele de sănătate?

Andreea Bănică: În ultima perioadă, da, ce crezi, se vede?! Trebuie să am grijă de mine, că așa este normal să aibă grijă de ea o femeie, o femeie care are copii acasă, care-i căsătorită. Și chiar dacă nu e căsătorită , nu are copii acasă, trebuie să aibă grijă de ea. Și apoi are grijă de restul.

CANCAN.RO: Este cu atât mai mult indicat să ai grijă de tine, tu fiind persoană publică, altfel nu ai putea susține concerte, spectacole, rămân fanii dezamăgiți!

Andreea Bănică: Absolut. Am foarte multă grijă de imaginea mea și pun preț pe ea, am pus preț de mică. Tatăl meu mi-a insuflat treaba asta, să arăt bine, să fiu frumoasă, să mă întrețin, să fac sport. Și fac cât se poate.

( CITEȘTE ȘI: A ÎNCEPUT CIRCUL DUPĂ CE ANDREEA BĂNICĂ A FOST ÎN FUSTĂ SCURTĂ LA UN BOTEZ: „SĂ INTRI AȘA ÎN SFÂNTA BISERICĂ?!” )

Lucian Mitrea s-a opus intervențiilor estetice pe care și le-a dorit soția: „Îmi doresc o singură operație, aceea de sâni. Este un lifting cu micșorare!”

CANCAN.RO: Ulterior, mă gândesc că și soțul a contribuit la consolidarea acestui principiu?!

Andreea Bănică: Soțul meu spune să nu fac nimic, pentru că sunt frumoasă așa cum m-a lăsat Dumnezeu. Am vrut și eu să-mi fac o operație, două. Și acum mai vreau, îmi doresc o singură operație, aceea de sâni. Este un lifting cu micșorare. De-a lungul timpului am evoluat și stau foarte bine, adică suntem OK, doar că eu sunt mai puțin bine cu mine ca femeie. Altele chiar au pitici pe creier, eu nu prea am. Este o necesitate la un moment dat, pentru femei, depinde și de piele, depinde de foarte multe lucruri. Odată cu vârsta cedează foarte multe lucruri și dacă putem să ne ajutăm, de ce nu?! La fel, soțul meu spune că este OK. Îl ascult, încă.

CANCAN.RO: Până când îți iei lumea-n cap, te duci și îți faci operația…

Andreea Bănică: Și mă-ntorc când am terminat. Nu, n-am făcut niciodată nimic ce nu și-ar fi dorit. Întotdeauna i-am cerut părerea, întotdeauna am stat să fie aprobată părerea lui. Și atunci am făcut. Până astăzi am avut teamă de orice fel de operație. Într-adevăr, merg și eu la cabinet, merg și eu la saloane, unde mă întrețin, este absolut, toate femeile ar trebui să meargă. Recomandăm, de la vârsta de 25 de ani, de când nu mai producem colagen. Fetele pot să meargă și să aibă grijă de tenul și de pielea lor. Să aibă grijă, nu să exagereze!

( VEZI ȘI: ANDREEA BĂNICĂ S-A FOTOGRAFIAT ÎN ITALIA ALĂTURI DE O ACTRIȚĂ CELEBRĂ ȘI IMEDIAT A ÎNCEPUT CÂRCOTEALA. DETALIUL CARE I-A SCĂPAT VEDETEI )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.