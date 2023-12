Andreea Bănică n-a mai suportat și a avut puterea să spună tot adevărul despre bătăile încasate. Mărturisiri emoționante din viața vedetei

Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, bucurându-se de o carieră imensă pentru care a muncit ani la rând. Drumul ei în muzică a început de la vârstă fragedă, pe vremea când cutreiera țara-n lung și-n lat, la spectacole și concerte. Succesul ei n-a venit peste noapte, ci după ani întregi de apariții publice. Cântăreața a trăit o adevărată dramă, care a marcat-o și pe care n-o va uita prea curând.

Andreea Bănică n-a avut o viață tocmai ușoară. A cunoscut succesul la o vârstă fragedă, devenind una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi. Totul mergea bine pe plan profesional, însă lucrurile din familia ei nu erau în regulă. Cântăreața a trăit o adevărată dramă, pe care nu va putea s-o uite prea curând. Și-a pierdut ambii părinți pe vremea când avea în jur de 20 de ani. S-a axat pe muncă, să uite de durere dispariției mamei, tatălui și apoi a bunicului ei.

„Mi-aș dori acel Crăciun în care măcar o dată să îi mai am pe ai mei. Aveam 21 când a murit tatăl meu și 23 când a murit mama mea. Între a murit bunicul. (…) Câțiva ani m-am cufundat în muncă și m-am mințit pe mine că sunt bine, și a fost bine până la urmă. (…) Când începe decembrie, îmi lipsesc ei, deși am cea mai frumoasă familie și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. (…) Dar prin asta trec de sărbători, de Crăciun, de Paște, Sfântul Andrei nu îți spun cum e pentru mine. (…) Eu stau să îmi veghez copiii, dar pe mine nu mă mai veghează nimeni. (…) Am înțeles demult ce înseamnă să fii singur pe lume”, mărturisea Andreea Bănică, în emisiunea lui Cătălin Măruță, acum ceva vreme.