Mircea Rednic i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu: ”Ultima dată când am vorbit cu el nu a vrut să mă asculte”

Mircea Rednic se numără printre cei care i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Antrenorul a vorbit, cu lacrimi în ochi, despre fostul selecționer și a trecut în revistă golul pe care l-a lăsat după dispariția sa, punând accent pe felul în care Lucescu l-a îndrumat în cariera de fotbalist.

Mai mult decât atât, antrenorul de 63 de ani a declarat că i-a propus lui „Il Luce” să nu accepte postul de selecționer al României.

„Mi-a decis soarta, mi-a decis cariera. Când m-am întors de la academia Luceafărul, m-au dorit la FC Argeș, era un schimb și Halagian a insistat. Mi-a zis, ‘Crețulică’, că așa îmi zicea, nu Strâmbul, ‘Nu pleca, aici ai șanse să joci’. Am rămas și am reușit să fac performanță și ca jucător, și ca antrenor”, a transmis Mircea Rednic.

Rednic: „Nu se va mai naște unul ca el”

Antrenorul a mai precizat faptul că România a pierdut cel mai mare antrenor din toate timpurile. Potrivit declarațiilor sale, nu se va mai naște unul ca Mircea Lucescu. Rednic a recunoscut că „Il Luce” a fost mereu prezent pe teren și că, deși avea probleme de sănătate, niciodată nu stătea pe bancă.

„Tânăra generație, am văzut tânăra generație. Noi am pierdut cel mai mare antrenor pe care l-am avut și nu cred că se va mai naște unul ca el. S-a întors în țară, dorința de a reuși să califice echipa națională. A crezut foarte mult, până la sfârșit, chiar dacă medicii i-au sugerat să se oprească. A suferit, de când îl cunosc o dată nu l-am văzut să stea pe bancă. Tot timpul era prezent în joc, se ocupa de tot, voia să le facă pe toată. Cu timpul, organismul cedează. Pentru el, fotbalul a fost viața lui, mereu a vrut să performeze. Ultima dată când am vorbit cu el nu a vrut să mă asculte, ne împingeam cu Andone, încercam să-i spunem să nu accepte postul de selecționer. Nu ne-a ascultat, nici noi nu prea îl ascultam tot timpul. Ținând cont că eu veneam dintr-o familie săracă, aveam nevoie de cineva care să mă ghideze. Sper că nu l-am dezamăgit, acum nu mai contează”, a explicat Mircea Rednic.

