Conflict între Elon Musk și șeful RyanAir. Fondatorul SpaceX își întreabă urmăritorii dacă să cumpere compania aeriană după ce l-a numit „idiot” pe directorul acesteia

Miliardarul Elon Musk a făcut apel la utilizatorii platformei X să voteze dacă ar trebui sau nu să cumpere compania aeriană RyanAir, în contexutul în care acesta s-a certat în ultimele zile cu directorul general al operatorului low-cost, Michael O’Leary.

Totul a început după ce O’Leary a declarat că nu ia în considerare ideea de a introduce internetul oferit de compania Starlink, a lui Musk, la bordul aeronavelor RyanAir. O’Leary a fost întrebat dacă va urma exemplul Lufthansa și British Airways în instalarea tehnologiei de internet prin satelit Starlink a lui Musk pe flota sa de 650 de aeronave.

Elon Musk și Michael O’Leary se războiesc pe internet

Directorul executiv al Ryanair a respins ideea, spunând că adăugarea de antene la avioane ar duce la o „rezistență la combustibil de 2%”, adăugând între 200 și 250 de milioane de dolari la factura anuală de 5 miliarde de dolari pentru kerosen.

„Ce știe Elon Musk despre zboruri și rezistență aerodinamică ar fi zero. Sincer, nu aș acorda atenție la nimic din ce postează pe haznaua lui numită X”, a spus O’Leary.

Musk a reacționat catalogându-l pe O’Leary drept „un idiot absolut” și afirmând că acesta ar trebui concediat.

Musk a declarat că interpretarea a fost „eronată” într-o postare pe platforma sa X, ceea ce a dus la un schimb de insulte reciproce, fiecare numindu-l pe celălalt „idiot”, iar apoi directorul executiv al Tesla și SpaceX a spus că O’Leary ar trebui concediat, scrie The Guardian.

Vineri, cel mai bogat om din lume și-a întrebat urmăritorii de pe X dacă ar trebui să cumpere cea mai mare companie aeriană din Europa, evaluată la 30 de miliarde de euro, postând: „Ar trebui să cumpăr Ryan Air și să pun la conducere pe cineva al cărui nume real este Ryan?”

El a continuat cu un sondaj în care cerea să i se spună dacă ar trebui „să cumpere Ryan Air și să-l restabilească pe Ryan ca lider de drept”. Peste trei sferturi dintre cei aproape 900.000 de respondenți au spus „da”, cu trei ore înainte de închiderea sondajului. Tony Ryan, omul de afaceri miliardar irlandez care a co-fondat compania aeriană low-cost în 1984, a murit în 2007.

