Acasă » Știri » Știri externe » Conflict între Elon Musk și șeful RyanAir. Fondatorul SpaceX își întreabă urmăritorii dacă să cumpere compania aeriană după ce l-a numit „idiot” pe directorul acesteia

Conflict între Elon Musk și șeful RyanAir. Fondatorul SpaceX își întreabă urmăritorii dacă să cumpere compania aeriană după ce l-a numit „idiot” pe directorul acesteia

De: Daniel Matei 23/01/2026 | 00:50
Conflict între Elon Musk și șeful RyanAir. Fondatorul SpaceX își întreabă urmăritorii dacă să cumpere compania aeriană după ce l-a numit „idiot” pe directorul acesteia
Sursa foto: Shutterstock

Miliardarul Elon Musk a făcut apel la utilizatorii platformei X să voteze dacă ar trebui sau nu să cumpere compania aeriană RyanAir, în contexutul în care acesta s-a certat în ultimele zile cu directorul general al operatorului low-cost, Michael O’Leary.

Totul a început după ce O’Leary a declarat că nu ia în considerare ideea de a introduce internetul oferit de compania Starlink, a lui Musk, la bordul aeronavelor RyanAir. O’Leary a fost întrebat dacă va urma exemplul Lufthansa și British Airways în instalarea tehnologiei de internet prin satelit Starlink a lui Musk pe flota sa de 650 de aeronave.

Elon Musk și Michael O’Leary se războiesc pe internet

Directorul executiv al Ryanair a respins ideea, spunând că adăugarea de antene la avioane ar duce la o „rezistență la combustibil de 2%”, adăugând între 200 și 250 de milioane de dolari la factura anuală de 5 miliarde de dolari pentru kerosen.

„Ce știe Elon Musk despre zboruri și rezistență aerodinamică ar fi zero. Sincer, nu aș acorda atenție la nimic din ce postează pe haznaua lui numită X”, a spus O’Leary.

Musk a reacționat catalogându-l pe O’Leary drept „un idiot absolut” și afirmând că acesta ar trebui concediat.

Musk a declarat că interpretarea a fost „eronată” într-o postare pe platforma sa X, ceea ce a dus la un schimb de insulte reciproce, fiecare numindu-l pe celălalt „idiot”, iar apoi directorul executiv al Tesla și SpaceX a spus că O’Leary ar trebui concediat, scrie The Guardian.

Vineri, cel mai bogat om din lume și-a întrebat urmăritorii de pe X dacă ar trebui să cumpere cea mai mare companie aeriană din Europa, evaluată la 30 de miliarde de euro, postând: „Ar trebui să cumpăr Ryan Air și să pun la conducere pe cineva al cărui nume real este Ryan?”

El a continuat cu un sondaj în care cerea să i se spună dacă ar trebui „să cumpere Ryan Air și să-l restabilească pe Ryan ca lider de drept”. Peste trei sferturi dintre cei aproape 900.000 de respondenți au spus „da”, cu trei ore înainte de închiderea sondajului. Tony Ryan, omul de afaceri miliardar irlandez care a co-fondat compania aeriană low-cost în 1984, a murit în 2007.

CITEȘTE ȘI:

Cât costă Groenlanda, de fapt. Suma corectă pe care ar trebui să o ofere Donald Trump

Nominalizările la Premiile Oscar 2026. Cine sunt actorii favoriți să plece acasă cu râvnita statuetă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zmeura de Aur 2026 | Au fost anunțate nominalizările pentru cele mai proaste filme și cei mai slabi actori. Surprizele de anul acesta
Showbiz internațional
Zmeura de Aur 2026 | Au fost anunțate nominalizările pentru cele mai proaste filme și cei mai slabi…
Wiz Khalifa încearcă să scape de problemele cu legea din România! Când are loc primul termen de judecată?
Showbiz internațional
Wiz Khalifa încearcă să scape de problemele cu legea din România! Când are loc primul termen de judecată?
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dezastru la Bac. Anii 2013–2014, când școala românească s-a privit în oglindă și n-a mai recunoscut ...
Dezastru la Bac. Anii 2013–2014, când școala românească s-a privit în oglindă și n-a mai recunoscut nimic
Horoscop 23 ianuarie 2026. Zodia care se confruntă cu probleme de sănătate
Horoscop 23 ianuarie 2026. Zodia care se confruntă cu probleme de sănătate
De ce aplicația e-bloc a fost suspendată. Cum se va face plata întreținerii acum, potrivit BNR
De ce aplicația e-bloc a fost suspendată. Cum se va face plata întreținerii acum, potrivit BNR
Se lasă cu precipitații la carmangerie! Busu riscă totul pentru a ajunge în paradisul pofticioșilor
Se lasă cu precipitații la carmangerie! Busu riscă totul pentru a ajunge în paradisul pofticioșilor
Klaus Iohannis a învins ANAF-ul?! Vești bune de la Curtea de Apel Alba pentru fostul președinte al ...
Klaus Iohannis a învins ANAF-ul?! Vești bune de la Curtea de Apel Alba pentru fostul președinte al României
Ce sunt Super Mutanții în universul Fallout? Explicația completă, pe înțelesul tuturor
Ce sunt Super Mutanții în universul Fallout? Explicația completă, pe înțelesul tuturor
Vezi toate știrile
×